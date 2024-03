BBB 24: Big Boss cancela Raio-X após briga e anuncia evento: "Arrumem-se"

Os brothers estavam preparados para fazer o Raio-X, mas Big Boss anunciou seu cancelamento após a briga generalizada no BBB 24

O clima segue tenso no Big Brother Brasil 24 após a briga generalizada que aconteceu entre MC Bin Laden e Davi depois do Sincerão da última segunda-feira, 26.

Durante a manhã desta terça-feira, 27, os brothers estavam na sala aguardando o Raio-X quando foram avisados de que não teria o vídeo diário.

Enquanto Leidy Elin, Bin, Pitel, Lucas Henrique e Giovanna estavam no cômodo, a voz do Big Boss disparou: "Atenção! Hoje não teremos Raio-X. Arrumem-se, tomem café. Dentro de instantes, teremos evento", disse sem dar maiores detalhes sobre o que seria.

Antes do fim do recado, Leidy levantou e comentou: "É de ontem", se referindo à confusão causada depois da treta entre o funkeiro e o baiano, que está fazendo a Globo reavaliar as imagens sobre uma possível expulsão.