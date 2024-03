BBB 24: Brothers do Fadas definem alvos para o paredão e Isabelle discorda

Alane, Davi, Beatriz e Matteus definiram os alvos para a próxima formação do paredão, mas Isabelle discordou

Hoje é dia de Prova do Líder no Big Brother Brasil 24 e os brothers do Quarto Fadas já se reuniram para definir os possíveis alvos. Davi, Alane, Matteus, Beatriz e Isabelle definiram Fernanda como a primeira opção de voto. Caso a confeiteira não possa ser votada, eles elegeram o nome de Giovanna e por último, MC Bin Laden.

O baiano perguntou se todos concordam em votar na nutricionista e concluiu: "Só a Isabelle que não concorda, então a segunda opção é Giovanna, e a terceira o Bin". "Gente, eu tenho argumentos plausíveis para votar no Bin, na Giovanna ainda nesse momento, não", pontuou cunhã.

Em seguida, o motorista de aplicativo explicou que eles fizeram uma votação e a sister reforçou que não tem argumentos para votar em Giovanna. "Isso aqui é questão de jogo", afirmou o brother que ainda disse que a mineira pode votar na amazonense.

Davi ainda relembrou que havia avisado Isabelle que ela não é prioridade da mineira. "Você disse que era um assunto muito delicado, chegou na quinta-feira, ela foi e montou o VIP dela, chegou no Sincerão e ela montou o pódio dela. Você não é mais prioridade dela!", disparou.

"Ela sabe separar amizade de jogo, só que você não sabe, você envolve tudo. Isso aqui é jogo. Existe um jogo e existe a amizade, tem que saber separar as coisas. Você já é bem madura para entender isso. E ela sabe separar muito bem as coisas aqui dentro. Por mais que você seja amiga dela, a amizade é a parte, isso aqui é um jogo, uma competição. Você tem que ter malícia nas coisas", afirmou o baiano que ainda ressaltou que agora está 5 a 5, se referindo a rivalidade com os brothers do Quarto Gnomos.

Os participantes ainda não sabem, mas hoje também inicia o Modo Turbo no programa, que já está na reta final.