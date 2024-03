BBB 24: Pitel aponta brothers que 'cairiam mais fácil': "Na minha visão"

Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre quais brothers do grupo Fada seriam eliminados com mais facilidade em um paredão

No Quarto Gnomo do BBB 24, Pitel conversou com Lucas Henrique sobre a próxima eliminação do programa. Para a alagoana, Isabelle e Matteus são os integrantes do Quarto Fada que cairiam mais fácil caso fossem para o paredão.

"Para mim, deles quem cai mais fácil, na minha visão, é Matteus e Isabelle. Matteus que não foi para muitos Paredões e Isabelle que só não vejo movimentação de jogo", explicou ela, que em seguida contou porque não consegue juntar votos para colocar a manauara na berlinda.

"Só que a gente não consegue votar na Isabelle por causa da Giovanna", analisou a sister. "Foi o que eu falei, plantei uma semente lá na Giovanna", contou o professor de Educação Física. "Mas mesmo com a semente, a gente não consegue mandar", respondeu a assistente sociais.

"Não, mas isso é um processo que demora. Eu acho que a Giovanna vai ser igual a Leidy, ela só vai votar na Isabelle quando a Isabelle votar nela", ressaltou o carioca. "E eu acho que enquanto tiver o Bin e você, a Isabelle não vota na Giovanna, a não ser que vocês estejam imunes", opinou a assistente social. Lucas concordou com a sister e ressaltou: "Acho que tem você também, você colocou ela no Paredão, pelo critério dela...".

Pitel seguiu o assunto reforçando que a nutricionista não tem motivos para votar na dançarina. "Então, ela não vota na Giovanna e não tem porque a Giovanna votar nela", completou,

Pitel especula ida a próximo Paredão

Nesta quinta-feira, 28, Pitel e Lucas Henrique conversam na cozinha da Xepa e especulam sobre a formação do próximo Paredão. No papo, a alagoana analisa que caso Beatriz ganhe o Líder, ela será a indicada e ainda pontua: "já passei ilesa de muito Paredão".

Ela ainda relembra sobre o desentendimento que teve com a vendedora do Brás no último Sincerão. A partir desta sexta-feira, 29, a competição entra em modo turbo. Eles começam a falar sobre as Eliminações do reality. Na conversa, a alagoana ainda afirma que os brothers do Grupo Fada conseguiram eliminar diversos participantes. Saiba mais!