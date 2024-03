BBB 24: Pitel revela insegurança para brother: "Nunca fui questionada sobre isso"

Em conversa com Lucas Henrique, Pitel revelou uma insegurança com seu sotaque após ser bastante questionada pelos brothes no BBB 24

Pitel fez um desabafo comovente na tarde desta quinta-feira, 28, durante uma conversa com Lucas Henrique. Ela confessou para o aliado se sente insegura no reality show por causa do seu sotaque. Isso passou a ser uma questão para a alagoana após ouvir alguns questionamentos na casa do BBB 24.

"Meu sotaque me deixou muito insegura aqui, sabia?", revelou a sister. "Sério? Eu acho que é uma das suas potencialidades", respondeu o carioca. "Mas as pessoas apontaram muito isso, e isso me deixou muito insegura", explicou.

A assistente social seguiu falando sobre como se sentiu com os questionamentos. "Nunca fui questionada tantas vezes sobre isso. Pra falar a verdade, vinte e quatro anos e isso nunca foi nem um assunto. E quando chega aqui eu fui meio que bombardeada em relação a isso", desabafou.

Lucas também falou sobre as pessoas repararem em seu sotaque quando está fora do Rio de Janeiro. "Mas ainda assim é o sudeste, né? Tem essa questão do padrão", refletiu o capoeirista. "Nunca foi uma questão saber se eu falo 'muitcho' ou muito. 'Você fala assim mesmo'? Não sei, ninguém nunca me perguntou isso", falou Pitel.

"Aí eu comecei, será que eu falo assim mesmo? Será que é errado? Será que é menos? Eu não quero parecer engraçada. Falar sério, eu falo sério. Será que eu anulasse o H pareceria mais sério? Eu fiquei muito pilhada", completou ela, visivelmente incomodada.

Pitel fala sobre rumo do reality

Mais cedo, Pitel fez um desabafo com Lucas Henrique e Bin Laden. Na reta final do reality show, ela contou que está pensando que o jogo já está definido e começa a pensar em sua vida após o programa. Ela disse que eles perceberam muito rápido qual deve ser o final da temporada.

Bin rebateu dizendo que eles têm que demonstrar gratidão. E ela questionou: "Mas eu sou grata, uma coisa não anula a outra. Eu preciso ficar falando toda hora, preciso ficar pulando na piscina pelada pra parecer que sou grata?". Confira a conversa completa!