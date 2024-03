BBB 24: Pitel faz desabafo sobre rumo do reality: ‘Não é o que deveria acontecer’

Em conversa com seus aliados, Pitel desabafa sobre acreditar que o jogo já está definido no BBB 24: ‘Espera o óbvio acontecer'

A sister Pitel fez um desabafo com Lucas Henrique e Bin Laden na casa do BBB 24, da Globo. Na reta final do reality show, ela contou que está pensando que o jogo já está definido e começa a pensar em sua vida após o programa.

Ela disse que eles perceberam muito rápido qual deve ser o final da temporada. Porém, Bin rebateu dizendo que eles têm que demonstrar gratidão. E ela questionou: “Mas eu sou grata, uma coisa não anula a outra. Eu preciso ficar falando toda hora, preciso ficar pulando na piscina pelada pra parecer que sou grata?".

Então, Pitel completou com seu desabafo sobre como vê este momento do confinamento. "A questão é que, quando a narrativa toma força... Quando você vem pra cá, vem acreditando que todo mundo tem chance, de verdade. E que tudo vai ser uma grande surpresa, que você não vai esperar, que não vai parecer óbvio, que você não vai saber de nada que tá acontecendo. E quando vai pro Paredão, pensa que tem chances de ficar. A surpresa. Quando espera o óbvio acontecer, acontece o que tá acontecendo com Lucas, com Fernanda, comigo... começa a pensar no emprego lá fora, na vida lá fora, porque parece que aqui já não tem mais o que fazer. Não é o que deveria acontecer", afirmou.

Pitel comenta sobre como identificar a sequência de fatos que muito possivelmente acontecerão antes do final do BBB faz com que eles mudem a cabeça que tinham quando entraram. Cada um deles entrou na casa buscando um jogo repleto de surpresas e que não estivesse tão nítido os… pic.twitter.com/iU5I4TCddc — Pitel 🤏🏽 (@giovannapitel) March 28, 2024

Pitel fala sobre o próximo paredão

Sem saberem que o modo turbo será ativado em breve no jogo, Pitel conversou com Lucas Henrique sobre o próximo paredão. Os brothers comentaram durante a festa do líder que precisam se organizar para colocarem a pessoa que consideram certa na berlinda.

Segundo a assistente social, ela gostaria de enfrentar Matteus ou Isabelle no paredão. "Sabe uma coisa que a gente tem que fazer amanhã? A gente tem que fazer reunião no Gnomo antes da Prova do Líder. Porque, tipo assim, para a gente entender quem cada um bota no Paredão se caso pegar a liderança, a gente já deixar meio que alinhado o que a gente vai fazer", avisou o professor de capoeira.

Pitel comentou quando poderá ser a dinâmica e Lucas acrescentou: "Por exemplo, domingo é um Paredão que vai ser formado no domingo mesmo, não dá para conversar no meio do caminho. É chegar no domingo já sabendo o que vai fazer. Tem que organizar e não dar mole".

Em seguida, a sister revelou sua ordem de prioridade para enfrentar a berlinda. "Para ser coerente comigo deveria ser Alane, Isabelle e Bia porque Davi e Matteus acabaram de voltar, mas se eu estiver no Paredão eu quero ir com Matteus, por causa do atrito, ou com Isabelle", contou a alagoana. "Se eu pegar a liderança acho que coloco Matteus", completou Lucas.