BBB 24: Pitel revela quem deseja enfrentar no paredão: 'Atrito'

Pensando no próximo paredão, Pitel revela para Lucas Henrique quem seria uma boa opção para colocar na berlinda, segundo sua visão de jogo

Sem saberem que o modo turbo será ativado em breve no jogo, Pitel conversou com Lucas Henrique sobre o próximo paredão. Os brothers comentaram durante a festa do líder que precisam se organizar para colocarem a pessoa que consideram certa na berlinda.

Segundo a assistente social, ela gostaria de enfrentar Matteus ou Isabelle no paredão. "Sabe uma coisa que a gente tem que fazer amanhã? A gente tem que fazer reunião no Gnomo antes da Prova do Líder. Porque, tipo assim, para a gente entender quem cada um bota no Paredão se caso pegar a liderança, a gente já deixar meio que alinhado o que a gente vai fazer", avisou o professor de capoeira.

Pitel comentou quando poderá ser a dinâmica e Lucas acrescentou: "Por exemplo, domingo é um Paredão que vai ser formado no domingo mesmo, não dá para conversar no meio do caminho. É chegar no domingo já sabendo o que vai fazer. Tem que organizar e não dar mole".

Em seguida, a sister revelou sua ordem de prioridade para enfrentar a berlinda. "Para ser coerente comigo deveria ser Alane, Isabelle e Bia porque Davi e Matteus acabaram de voltar, mas se eu estiver no Paredão eu quero ir com Matteus, por causa do atrito, ou com Isabelle", contou a alagoana. "Se eu pegar a liderança acho que coloco Matteus", completou Lucas.

Pitel sugere mimos para Lucas Henrique presentear ex-esposa

Mesmo sem saber sobre o processo de divórcio, Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre seu relacionamento com Camila Moura fora do BBB 24. Nesta quarta-feira, 37, a sister fez algumas sugestões de mimos que o professor poderia dar para sua ex-esposa quando saísse do reality show da Globo.

Em conversa com o brother, a assistente social listou algumas maneiras que Buda poderia agradar Camila. "Compre quando você sair daqui, antes de ir para a casa. Você já comprou joias para a Camila?", questionou Pitel. Lucas, por sua vez, afirmou que sequer tinha seus pertences como carteira e celular consigo para comprar um presente. Confira a conversa completa!