BBB 24: Pitel sugere mimos para Lucas Henrique presentear ex-esposa

Mesmo sem saber sobre o fim do relacionamento, Giovanna Pitel sugere mimos para Lucas Henrique presentear sua ex-esposa após sua saída do BBB 24

Mesmo sem saber sobre o processo de divórcio, Giovanna Pitel conversou com Lucas Henrique sobre seu relacionamento com Camila Moura fora do BBB 24. Nesta quarta-feira, 37, a sister fez algumas sugestões de mimos que o professor poderia dar para sua ex-esposa quando saísse do reality show da Globo.

Em conversa com o brother, a assistente social listou algumas maneiras que Buda poderia agradar Camila. "Compre quando você sair daqui, antes de ir para a casa. Você já comprou joias para a Camila?", questionou Pitel. Lucas, por sua vez, afirmou que sequer tinha seus pertences como carteira e celular consigo para comprar um presente.

Então, Pitel continuou a sugerir outras maneiras de deixar Camila feliz. "Compre mais joias, mais flores, mais jantares... Dê mais coisas para ela", sugeriu a sister, que deixou Lucas desconfortável. "Vamos mudar de assunto?", pediu ele.

A conversa surgiu pouco depois de Lucas Henrique desconfiar que há algo de errado em seu casamento com Camila Moura. Isso porque sua ex-esposa não apareceu em foto enviada aos participantes em ação de Páscoa no BBB 24.

Ex de Lucas Buda toma decisão sobre seu casamento

Nesta quarta-feira, 27, Camila Moura tomou uma decisão sobre seu casamento com Lucas Henrique. Isso porque sua relação com Buda ficou abalado durante a participação dele no BBB 24, da Globo. Tanto que ela já decidiu que quer se separar dele por causa do flerte dele com Pitel no reality show.

A advogada dela, Adélia Soares, contou que a cliente quer mesmo entrar com o pedido de divórcio quando ele sair do confinamento. “Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel”, disse ela ao site Quem.

Então, a advogada ainda comentou a notícia de que a família de Lucas Henrique iria à justiça contra a nora. "Ela recebeu uma notificação extrajudicial, sim. Ela é a procuradora do Lucas. Ele a deixou assim ao entrar para o programa, até porque, ela era a esposa dele. Mas as redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa para cuidar do perfil dele", contou.