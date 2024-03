Será que vai separar? Ex de Lucas Buda toma decisão

Advogada de Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, revela qual é a intenção dela quando ele sair do reality show

O relacionamento de Lucas Henrique, o Buda, com Camila Moura ficou abalado durante a participação dele no BBB 24, da Globo. Tanto que ela já decidiu que quer se separar dele por causa do flerte dele com Pitel no reality show.

A advogada dela, Adélia Soares, contou que a cliente quer mesmo entrar com o pedido de divórcio quando ele sair do confinamento. “Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel”, disse ela ao site Quem.

Então, a advogada ainda comentou a notícia de que a família de Lucas Henrique iria à justiça contra a nora. "Ela recebeu uma notificação extrajudicial, sim. Ela é a procuradora do Lucas. Ele a deixou assim ao entrar para o programa, até porque, ela era a esposa dele. Mas as redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa para cuidar do perfil dele", contou.

Ex de Buda é comparada com Pitel

Ex-mulher de Lucas Henrique Buda, Camila Moura está com novo visual. Nas redes sociais, ela mostrou fotos toda produzida e com os cabelos cacheados após ir a um salão de beleza. No entanto, os internautas não perdoaram e a compararam com a sister Pitel.

Os seguidores dela fizeram comentários dizendo que ela ficou parecida com a sister Pitel, que também tem os cabelos cacheados. “Os cachinhos da Pitel foram a inspiração?”, questionou um internauta. “Ficou parecida com a Pitel”, declarou outro. “É o cabelo da Pitel”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Camila anunciou que quer se separar de Buda quando ele sair do confinamento por causa do flerte dele com Pitel. Ao longo do jogo, ele tentou se aproximar da sister e trocou flertes com ela durante as festas. Porém, nada aconteceu entre os dois.