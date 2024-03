Ex de Buda, Camila Moura é comparada com Pitel. Saiba o motivo!

Ex-mulher de Lucas Buda, Camila Moura exibe novas fotos e os fãs a comparam com Pitel, que está confinada no BBB 24 com o marido dela

Ex-mulher de Lucas Henrique Buda, Camila Moura está com novo visual. Nas redes sociais, ela mostrou fotos toda produzida e com os cabelos cacheados após ir a um salão de beleza. No entanto, os internautas não perdoaram e a compararam com a sister Pitel.

Os seguidores dela fizeram comentários dizendo que ela ficou parecida com a sister Pitel, que também tem os cabelos cacheados. “Os cachinhos da Pitel foram a inspiração?”, questionou um internauta. “Ficou parecida com a Pitel”, declarou outro. “É o cabelo da Pitel”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Camila anunciou que quer se separar de Buda quando ele sair do confinamento por causa do flerte dele com Pitel. Ao longo do jogo, ele tentou se aproximar da sister e trocou flertes com ela durante as festas. Porém, nada aconteceu entre os dois.

Lucas Henrique sonha com fama fora da casa

Sem imaginar que seu casamento possa realmente ter acabado e que sua até então esposa, Camila Moura, virou uma influenciadora em poucos dias, Lucas Henrique compartilhou com Leidy Elin como pensa que será sua vida após participar do BBB 24.

Em conversa com a trancista, o professor de capoeira mostrou que sonha ser reconhecido pelo público depois de integrar o elenco do reality show global. Buda então comentou com ela sobre ser conhecido na rua: "Quando é que a gente vai ter a dimensão de que a gente é famoso?".

"Será que quando a gente sair na rua a pessoa vai pedir pra tirar foto?", questionou Lucas sobre fazer sucesso com as pessoas ao sair de casa. Ela, então, falou que em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro onde mora, acredita que sim, e que na Maré, favela onde o brother vive no Rio de Janeiro, ele também será reconhecido.

"Na sua região eu acho que sim, na minha região eu acho que sim. Fora da minha região não vejo isso não", refletiu trancista se mostrando mais realista. Lucas ainda comentou, como exemplo, não se ver em um aeroporto com alguém pedindo para tirar uma foto com ele.