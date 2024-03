BBB 24: Pitel especula ida a proximo Paredão: 'Já passei ilesa de muitos'

Em papo com Lucas Henrique, nesta quinta-feira, 28, a assistente social diz que será indicada ao Paredão caso Beatriz seja Líder

Nesta quinta-feira, 28, Pitel e Lucas Henrique conversam na cozinha da Xepa e especulam sobre a formação do próximo Paredão. No papo, a alagoana analisa que caso Beatriz ganhe o Líder, ela será a indicada e ainda pontua: "já passei ilesa de muito Paredão".

Ela ainda relembra sobre o desentendimento que teve com a vendedora do Brás no último Sincerão. A partir desta sexta-feira, 29, a competição entra em modo turbo. Com isso, a cada semana três pessoas serão eliminadas até a formação do pódio com os finalistas.

Eles começam a falar sobre as Eliminações do reality. Na conversa, a alagoana ainda afirma que os brothers do Grupo Fada conseguiram eliminar diversos participantes. O professor de Educação Física analisa: "Esse negócio de quebrar as pontas, eles fizeram certinho".

"Eles quebraram pela ponta, e aí, seguem quebrando, tá?", ressalta a sister. "Seguem quebrando, acha que eles vão colocar quem agora? Vão colocar a Giovanna", especula o educador. A assistente social diz que acha que eles irão indicar MC Bin Laden.

"Vão botar Bin e Giovanna", comenta o carioca "Eles vão botar o Bin, acho que eles vão botar o Bin. Se bem que a se a Bia ganhar o Líder, acho que me coloca. Também está na hora, já passei ilesa de muito Paredão", afirma a sister. "Será que ela não bota a Giovanna?", questiona Lucas Henrique.

"Acho que não, por causa daquele atrito ali. Ela pegou e transformou sobre a alegria dela e não era isso que eu falei, não foi isso que eu disse. Sempre transforma em outra coisa esse povo. Impressionante", relembra Pitel .

"Eu estou sentindo que está favorável para mim. Eu já tive essa sensação antes e deu bom, duas vezes", diz o brother em seguida. A alagoana questiona se ele está falando sobre a Prova do Líder e ele confirma que sim. Em seguida, ela diz: "Amém".

No Sincerão da última segunda-feira, 25,, a assistente social chamou Beatriz para entrar na mira e ouvir algumas verdades. A sister apontou momentos em que se sentiu incomodada com a vendedora do Brás.