BBB 24: Brother admite 'falta de paciência' com Davi: 'Jeito dele rir'

Enquanto observava Davi fazendo plantão no Big Fone, um brother confessou falta de paciência com o motorista de aplicativo no BBB 24

Depois de realizarem mais uma prova do anjo no BBB 24, da Globo, os brothers passaram o resto da tarde deste sábado, 03, conversando sobre os últimos acontecimentos do jogo. Ao longo do bate-papo com Raquele, o participante Michel revelou estar 'sem paciência' com Davi.

Tudo começou quando a sister elogiou a escolha de Fernanda, líder da semana, para o 'Na Mira'. Durante a edição ao vivo de sexta-feira, 02, a carioca selecionou Beatriz, Alane, Deniziane e Yasmin Brunet como possíveis alvos para o paredão.

"A Fernanda foi muito esperta. Botou as três no alvo. Se uma ganhasse [a prova do anjo] e imunizasse a outra, automaticamente a outra ia do mesmo jeito", analisou Raquele. A dinâmica, vencida por Matteus, dá direito a imunidade ao brother e outra pessoa escolhida por ele.

Momentos depois, ainda na área externa da casa mais vigiada do país, Michel observou Davi, Beatriz e Alane conversando próximos ao Big Fone. O motorista de aplicativo, inclusive, está fazendo plantão ao lado do telefone desde que Fernanda conquistou a liderança.

"Esse Davi é falador, né?", disparou o professor de geografia. E continuou: "Tô com uma pequena falta de paciência, sabia? Do jeito dele". "Como assim?", indagou Raquele, tentando entender a reclamação do colega. "Não sei. Acho que eu estou só com ranço. Talvez passe. Mas o jeito dele rir, o jeito dele falar", explicou Michel. "Até que eu estou tranquila quanto a isso", concluiu a sister.

Michel há algumas semanas está incomodado com Davi. Ele se irrita com a voz, a maneira como se expressa, a forma como prepara comida, a reação a situações da casa e até mesmo com a maneira como brinca.



Michel, basicamente, está incomodado com a existência de Davi. #BBB24pic.twitter.com/iVjhrT3YR8 — Africanize (@africanize_) February 3, 2024

Wanessa recalcula rota e diz que não votará mais em Davi

Nos últimos dias, a cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao mudar completamente sua postura em relação a Davi. Após taxar o brother como manipulador e mostrar não simpatizar com ele, a famosa resolveu pedir desculpas para o motorista e até tirá-lo de seu alvo no jogo.

Durante a festa desta sexta-feira, 02, a namorada de Dado Dolabella alegou que não quer mais ter o participante como seu voto. No início do dia, Wanessa já havia chamado Davi para conversar e pedir desculpas para ele.

"Não quero mais votar nele", declarou a integrante do Camarote. "Eu senti que ele não tinha noção mesmo da gravidade que foi a fala dele", comentou a artista em conversa com Beatriz na festa.

Wanessa, porém, criticou o jogo de Davi, mas disse que pelo menos as questões sobre seu caráter foram resolvidas. "Me faz mal guardar rancor", afirmou ela, que voltou atrás em suas palavras e tentou se desculpar após chamá-lo de manipulador para vários participantes. Confira!