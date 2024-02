BBB 24: Wanessa recalcula rota e diz que não votará mais em Davi

Mudança drástica! Wanessa recalcula foco no jogo e revela que não deseja mais votar em Davi; cantora mudou de postura nos últimos dias

Nos últimos dias, a cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao mudar completamente sua postura em relação a Davi. Após taxar o brother como manipulador e mostrar não simpatizar com ele, a famosa resolveu pedir desculpas para o motorista e até tirá-lo de seu alvo no jogo.

Durante a festa desta sexta-feira, 02, a namorada de Dado Dolabella alegou que não quer mais ter o participante como seu voto. No início do dia, Wanessa já havia chamado Davi para conversar e pedir desculpar para ele.

"Não quero mais votar nele", declarou a integrante do Camarote. "Eu senti que ele não tinha noção mesmo da gravidade que foi a fala dele", comentou a artista em conversa com Beatriz na festa.

Wanessa, porém, criticou o jogo de Davi, mas disse que pelo menos as questões sobre seu caráter foram resolvidas. "Me faz mal guardar rancor", afirmou ela, que voltou atrás em suas palavras e tentou se desculpar após chamá-lo de manipulador para vários participantes.

Wanessa muda de ideia em relação a Davi: 'Menino prestativo'

Na manhã desta sexta-feira, 02, Wanessa mudou de postura e resolveu se acertar com Davi. Em uma conversa, ela explicou o motivo do moço ter lhe despertado "gatilhos" e falou sobre querer vê-lo diferente no jogo.

"Independente de jogo, eu acho você uma pessoa guerreira, acho um menino que não deve ter tido uma vida fácil, é batalhador, está aqui no Big Fone. Isso é bonito em você. Você é um menino prestativo, tem gente que se incomoda, eu falei: ele tem TOC, ele precisa, não consegue ficar parado. Tem coisas que eu acho que são vivências do jogo, que são desesperadas, que eu vejo você como menino, assim como você pode me ver como uma chata", disse ela.

Davi então respondeu: "Você tem sua opinião referente a mim, eu tenho a minha referente a você". "Sim, tudo certo. Eu queria te tirar desse lugar porque eu não quero guardar uma coisa que nem é real. Não queria te deixar nesse lugar que foi gatilho para mim", completou Wanessa.

