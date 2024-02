BBB 24: Anjo da semana é decidido após prova com desclassificação

Após prova de habilidade com desclassificação e mais, Anjo da semana é eleito e escolhe dupla para ficar no monstro; saiba quem

O Anjo da semana no BBB 24 foi resolvido na tarde deste sábado, 03, após uma prova envolvendo habilidade, rapidez e técnica. O brother que fez o melhor tempo foi Matteus, que levou a imunidade para si e poderá dar o colar para outro participante também.

A prova tinha um circuito com três etapas e Alane acabou sendo desclassificada da competição ao tentar pedalar com as mãos na parte que tinha uma bicicleta. Nem todos os brothers participaram, antes foi feito um sorteio.

MC Bin Laden, Marcos, Yasmin Brunet, Leidy, Beatriz, Matteus, Michel e Alane foram os que puderam fazer a dinâmica.

Escolhidos para o Monstro

Após levar a imunidade, Matteus, que está se relacionando com Anny no reality, escolheu duas pessoas para o castigo do Monstro. Os eleitos por ele foram Giovanna Pitel e Juninho . A assistente social estava no VIP.

"Monstro Guardiões do Livro Mágico. Os castigados vão se transformar em dois magos, eles terão a missão de defender o livro mágico de todos os perigos. Quando tocar a música do Monstro, os dois deverão ir para o gramado para proteger o precioso livro. Eles deverão ficar de guarda no local até a música parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai direto para Xepa", explicou o Anjo da semana.

Vale lembrar que nesta sexta-feira, 02, aconteceu mais uma festa na casa mais vigiada do Brasil e Beatriz deu o que falar ao parecer estar provocando a líder Fernanda após ganhar a pulseira de alvo da confeiteira.

Rodriguinho e Wanessa comparam Beatriz com Gil

O comportamento e postura de Beatriz está incomodando alguns brothers. Dessa vez, Rodriguinho e Wanessa analisaram o jeito da comerciante do Brás em uma conversa durante a festa desta sexta-feira, 02.

Enquanto falavam como a sister se portava dentro da casa, falando alto e se destacando com sua personalidade única, eles acabaram relebrando o inesquecível Gil do Vigor, do BBB 21. Os famosos então fizeram a comparação, mas fazendo algumas ressalvas para a participante da edição atual.

"Gil é inteligente pra caramba, e a Bia é emoção", opinou Rodriguinho sobre a vendedora. "Ela é um personagem, claramente, gente. O que ela faz é uma persona", disparou o pagodeiro.

"Eu acho que ela é assim", falou Yasmin. Wanessa e Michel concordaram com a modelo. "Quem é que sustenta um personagem um mês?", questionou Brunet. "Aquele dia ela virou a treta para ela, ela virou o show para ela. Ela gosta disso", disse o músico, referindo-se à treta entre Fernanda e Alane. "No ao vivo ela fala muito", concordou Wanessa. "Ela interrompe o Tadeu toda hora", observou Rodriguinho.