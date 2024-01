BBB 24: Após beijo, Anny e Matteus movimentam edredom depois da festa

Anny e Matteus movimentaram o edredom de madrugada após protagonizarem o primeiro beijo do BBB 24

Matteus e Deniziane curtiram a noite durante e depois da festa do Big Brother Brasil 24.

O casal protagonizou o primeiro beijo da edição na noite do último sábado, 27. Ao som de 'Posturado e Calmo', hit de Leo Santana, os dois se beijaram na pista para a comemoração dos demais brothers.

Após o final da festa, a dupla dormiu juntinho e protagonizou momentos quentes. Deitados no Quarto Fada, Anny e Matteus movimentaram o edredom. Escondidos, só foi possível escutar o som dos beijos, além de ver o edredom se mexendo bastante.

Antes de deitarem, os participantes conversaram sobre a relação e o gaúcho afirmou que a fisioterapeuta é o seu TOP 2. "O que me preocupa em relação a gente é realmente isso, porque eu sempre frisei que eu iria priorizar as minhas amizades, tanto é que eu não queria me relacionar...", disse Deniziane.

Depois de passarem a noite juntos, os brothers ainda acordaram no maior chamego. Pela manhã, eles trocaram carícias e elogios, dando indícios de que ficarão de casal na casa mais vigiada do Brasil.