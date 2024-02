BBB 24: Brother especula ao ver Davi no Big Fone: 'Pode ser um paredão'

Esperando o Big Fone do BBB 24 tocar, Davi foi aconselhado por outro brother a tomar cuidado com a possível mensagem do Big Boss

Após passar boa parte da madrugada esperando o Big Fone do BBB 24, da Globo, tocar, Davi decidiu fazer plantão novamente na área externa da casa. Com esperança de que o Big Boss possa fazer uma ligação para bagunçar o cenário do jogo, ele seguiu acampando perto do temido telefone.

O participante Marcus Vinicius se aproximou do brother ao perceber que ele havia retornado para o gramado. "Acha que esse não vai [tocar]?", questionou Davi. O comissário de voo, então, especulou: "A gente não sabe de nada, mas acho que não. Eu acho que não, acho que vai tocar à noite", opinou.

Na sequência, o Marcus Vinicius analisou qual poderia ser a mensagem passada pelo Big Boss caso a ligação ocorresse. "Agora pode ser um 'você está no paredão', já pensou?", disse o brother. E continuou: "Já teve bastante [idas ao paredão por Big Fone], então toma cuidado", aconselhou ele, desejando boa sorte ao motorista de aplicativo.

Vale lembrar que o Big Fone tocará no próximo domingo, 04, durante a edição ao vivo do programa, antes do paredão. O participante que conseguir atender a ligação ganhará imunidade e deve dividir a casa em dois grupos para formar a berlinda da semana. Saiba como será a dinâmica!

Davi voltou para o plantão no Big Fone. #BBB24pic.twitter.com/jF0u5cxeIK — Dantas (@Dantinhas) February 2, 2024

Sister opina sobre comportamento de Davi

Após Fernanda ganhar a liderança da semana, alguns brothers do VIP seguiram com a sister para o quarto do líder no BBB 24, da Globo, para conversarem sobre o jogo. O comportamento de Davi, que virou o principal assunto da casa na última quinta-feira, 01, após uma grande discussão com Bin Laden, voltou a repercutir entre os confinados que estavam no cômodo.

Enquanto analisavam os últimos acontecimentos, Pitel quis saber se Giovanna possuía a mesma visão que a sua em relação ao motorista de aplicativo. "Você percebe ou parece que, às vezes, ele caça enredo para parecer que está sendo excluído?", perguntou a assistente social.

Giovanna, então, respondeu: "Davi? Total". "Porque ele se exclui e parece que a casa está excluindo ele, mas a gente não está excluindo ele. Ele quer se colocar nesse lugar", opinou Pitel. Na sequência, as sisters recordaram o episódio em que o jovem havia planejado entregar a imunidade do anjo para Alane, caso ganhasse a prova, e não para Isabelle, jogadora mais próxima dele.