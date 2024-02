BBB 24: Pitel opina sobre comportamento de Davi: 'Caça enredo'

Em conversa com outras sisters do BBB 24, Pitel analisou o comportamento de Davi após a discussão do brother com Bin Laden

Após Fernanda ganhar a liderança da semana, alguns brothers do VIP seguiram com a sister para o quarto do líder no BBB 24, da Globo, para conversarem sobre o jogo. O comportamento de Davi, que virou o principal assunto da casa na última quinta-feira, 01, após uma grande discussão com Bin Laden, voltou a repercutir entre os confinados que estavam no cômodo.

Enquanto analisavam os últimos acontecimentos, Pitel quis saber se Giovanna possuía a mesma visão que a sua em relação ao motorista de aplicativo. "Você percebe ou parece que, às vezes, ele caça enredo para parecer que está sendo excluído?", perguntou a assistente social.

Giovanna, então, respondeu: "Davi? Total". "Porque ele se exclui e parece que a casa está excluindo ele, mas a gente não está excluindo ele. Ele quer se colocar nesse lugar", opinou Pitel. Na sequência, as sisters recordaram o episódio em que o jovem havia planejado entregar a imunidade do anjo para Alane, caso ganhasse a prova, e não para Isabelle, jogadora mais próxima dele.

"Ele está tentando mudar de grupo desde que entrou. Isso me deixa muito p*ta, falei isso com ele ontem", concluiu a nutricionista. Vale lembrar que, durante a edição ao vivo de quinta-feira, 01, o apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público o significado de 'calabreso', termo usado por Davi que gerou toda confusão, e esclareceu se tratar de uma brincadeira da internet.

Pitel diz achar Davi chato e diz que o baiano “caça enredo” quando está apagado. #BBB24pic.twitter.com/1Kum3DbPqa — POPTime (@siteptbr) February 1, 2024

Yasmin surpreende ao defender Davi

Quem acompanha o Big Brother Brasil 24 sabe que Yasmin Brunet mantém uma grande rivalidade com Davi. No entanto, a modelo surpreendeu ao sair em defesa do motorista após uma polêmica que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 01. A loira acredita que ela e os aliados estão 'perdendo a mão' com o colega de confinamento.

Enquanto conversava com Wanessa Camargo na área externa, a modelo refletiu sobre a rivalidade com o motorista: "Eu acho que tudo que ele faz, a gente está levando ao extremo. Eu acho que tudo que ele faz, a gente já está se estressando e levando ao extremo. Sério, acho que a gente está perdendo a mão com ele. Eu acho", opinou com sinceridade.

Contudo, a cantora, que também não tem muita simpatia pelo motorista, não concordou com sua amiga: "Não, não acho. Acho que eu estou sendo até muito calma com ele, muito. Você não pode chamar alguém de 'calabreso' e falar que não sabe o que é, entendeu?", Wanessa relembrou o termo polêmico utilizado pelo rival em uma discussão mais cedo. Confira!