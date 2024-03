BBB 24: Boninho faz suspense ao falar sobre vídeo do Anjo: 'Tem recado'

Boninho deixou o público do BBB 24 curioso ao comentar sobre o vídeo que o brother Lucas Henrique receberá da família no Almoço do Anjo

O diretor de TV Boninho usou as redes sociais na noite deste sábado, 9, para aumentar ainda mais a curiosidade do público em relação à surpresa da Prova do Anjo, vencida por Lucas Henrique no BBB 24, da Globo. Como de costume, o brother vencedor da dinâmica recebe um vídeo da família durante um almoço especial.

O que tem deixado os telespectadores do reality show com bastante expectativa é a reação que Lucas terá ao descobrir que a esposa, Camila Moura, não aparecerá no presente. Fora do confinamento, ela já afirmou que não irá gravar nenhum vídeo para o brother.

Pensando nessa situação, o Big Boss fez um suspense e brincou com os fãs do programa. "Não era esperado, mas, sim, Buda ganhou mais uma prova. E aí... que Prova é essa? Prova do Anjo. E o que tem no Anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então fica ligado, amanhã, mais ou menos 13h", disse Boninho.

Na legenda da publicação, ele deixou mais uma mensagem aos seguidores: "Vocês pediram e a gente entrega puro suco de reality! Tem amor, traição, muita DR, tem prova raiz e tem dor de cotovelo! Eita novelinha das boas! BBB, a casa que entrega entretenimento!".

Vale lembrar que, logo após vencer a Prova do Anjo, Lucas Henrique demonstrou bastante ansiedade em ver Camila Moura durante o almoço especial.

Confira a publicação de Boninho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Lucas Henrique revela acordo com a esposa

Após vencer a Prova do Anjo, o brother Lucas Henrique aproveitou a tarde deste sábado, 9, para conversar com alguns colegas do BBB 24, da Globo, sobre a diferença de gírias paulistas e cariocas.

Ao longo do bate-papo descontraído, MC Bin Laden explicou algumas expressões bastante utilizadas em São Paulo, local onde nasceu. Assim, o artista contou que os paulistanos têm o costume de se referir a alguém muito próximo como "mano".

"'Mano' aqui também tem, mano e mana. Meu pedreiro me chama de 'mana'", relatou Fernanda, que também estava presente na conversa. Assim como Lucas Henrique, a sister também nasceu no Rio de Janeiro e comentou alguns hábitos de linguagem do local.

"Lá [em São Paulo] tem muito 'mina', mas mana não. Vida tem muito. 'Ô vida'. Vida é muito natural, aqui não tem muito 'vida', né?", perguntou Bin Laden aos participantes cariocas. "Nossa, não. Isso é coisa de paulista", declarou Yasmin Brunet, também carioca.

Na sequência, Lucas Henrique revelou aos brothers que possui um acordo com sua esposa, Camila Moura. Isso porque, de acordo com ele, a companheira não gosta que Buda chame outras mulheres por apelidos.

"Na verdade, a Camila fala que eu não devo chamar nenhuma mulher que não seja pelo nome. Eu tinha o hábito de falar muito 'meu bem'", contou o vencedor da Prova do Anjo. "Mas 'vida', lá, os caras chamam também um ao outro, viu? Tem uns moleques que chamam 'ô vida'", esclareceu Bin Laden.

Vale lembrar que a esposa de Lucas Henrique já revelou através das redes sociais que não gostou da aproximação do brother com Giovanna Pitel dentro do confinamento. Ela, inclusive, afirmou ao público que não quer mais seguir com a relação, que já dura há mais de 15 anos.