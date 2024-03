BBB 24: Lucas Henrique revela acordo com a esposa: 'Não devo'

Em conversa com outros brothers do BBB 24 sobre gírias cariocas e paulistas, Lucas Henrique contou o pedido que recebeu de sua esposa

Após vencer a Prova do Anjo, o brother Lucas Henrique aproveitou a tarde deste sábado, 9, para conversar com alguns colegas do BBB 24, da Globo, sobre a diferença de gírias paulistas e cariocas.

Ao longo do bate-papo descontraído, MC Bin Laden explicou algumas expressões bastante utilizadas em São Paulo, local onde nasceu. Assim, o artista contou que os paulistanos têm o costume de se referir a alguém muito próximo como "mano".

"'Mano' aqui também tem, mano e mana. Meu pedreiro me chama de 'mana'", relatou Fernanda, que também estava presente na conversa. Assim como Lucas Henrique, a sister também nasceu no Rio de Janeiro e comentou alguns hábitos de linguagem do local.

"Lá [em São Paulo] tem muito 'mina', mas mana não. Vida tem muito. 'Ô vida'. Vida é muito natural, aqui não tem muito 'vida', né?", perguntou Bin Laden aos participantes cariocas. "Nossa, não. Isso é coisa de paulista", declarou Yasmin Brunet, também carioca.

Na sequência, Lucas Henrique revelou aos brothers que possui um acordo com sua esposa, Camila Moura. Isso porque, de acordo com ele, a companheira não gosta que Buda chame outras mulheres por apelidos.

"Na verdade, a Camila fala que eu não devo chamar nenhuma mulher que não seja pelo nome. Eu tinha o hábito de falar muito 'meu bem'", contou o vencedor da Prova do Anjo. "Mas 'vida', lá, os caras chamam também um ao outro, viu? Tem uns moleques que chamam 'ô vida'", esclareceu Bin Laden.

Vale lembrar que a esposa de Lucas Henrique já revelou através das redes sociais que não gostou da aproximação do brother com Giovanna Pitel dentro do confinamento. Ela, inclusive, afirmou ao público que não quer mais seguir com a relação, que já dura há mais de 15 anos.

Esposa de Lucas vai aparecer no Almoço do Anjo?

Após flertar com Pitel algumas vezes, Lucas Henrique não sabe que seu casamento chegou ao fim depois da até então esposa, Camila Moura, sentir-se traída e dizer que a relação está acabada. Por isso, ao vencer a Prova do Anjo neste sábado, 09, ele comemorou e virou piada na rede social.

Logo ao levar a melhor na disputa, o professor de capoeira celebrou dizendo que veria a mulher no vídeo enviado pela família durante o almoço do Anjo. Contudo, ele não imagina que Camila Moura terminou a relação de mais de 15 anos, conquistou mais de 2 milhões de seguidores, mudou o visual e se pronunciou sobre aparecer.

Ao ver a reação de Buda repercutindo na web, a professora de História, que está outra mulher depois de mudar os cabelos radicalmente, logo opinou e falou que não vê a hora de assistir ao momento. "Mas eu tô aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer", escreveu ela em um comentário de uma página de fofoca.

Vale lembrar que Lucas Henrique ganhou a Prova do Anjo neste sábado, 09, e colocou dois brothers no Castigo do Monstro. Ele já está emparedado por conta da consequência de ter deixado a Prova do Líder em primeiro. Mais cedo, ele arrematou o Poder Curinga no confessionário ao dar o maior lance de estalecas.