BBB 24: Bia se defende após acusação sobre falar mal de Isabelle: 'Nunca'

Após Raquele alegar que sisters falavam mal de Isabelle, Bia se defende em conversa com aliados e explica aproximação repentina com dançarina

Após o Sincerão desta segunda-feira, 18, Beatriz comentou sobre as acusações feitas por Raquele sobre ela e Alane falarem mal de Isabelle. No Quarto Fadas, a vendedora do Brás conversou com seus aliados sobre isso e esclareceu a aproximação que teve com a dançarina.

A comerciante então esclareceu que tudo aconteceu de maneira natural e que o laço se fortaleceu após fazerem a Prova do Líder juntas e vencerem a disputa. Beatriz então comentou que não falou mal de Isabelle e que a amizade é genuína.

"O Brasil e Deus sabem que a nossa relação com Isabelle e Davi...", falou Beatriz, quando Matteus completou: "Foi construída". Beatriz argumentou que antes eles jogavam em lados diferentes. "O Davi votava em você. Tu votou na Isabelle. Eu nunca votei na Isabelle, mas eu não tinha essa proximidade absurda com ela que eu tenho agora. O Brasil está vendo, foi construído", disse a vendedora.

"A Ane saiu", mencionou Beatriz. "A gente se abriu mais", continuou Alane. "Eu fiz a prova com a Isabelle, que mudou toda a rota", mencionou a vendedora, citando a Prova do Líder de Resistência que venceu ao lado da amazonense. Beatriz recordou que nem ela, nem Isabelle, sabiam explicar o que levou à sua proximidade. "Porque tinha acontecer", analisou Matteus.

"Nem a gente sabia, mas aconteceu. Então, não cabe a elas julgar", falou Beatriz. A sister negou o argumento usado por Raquele no Sincerão. "'Ah, vocês desciam a lenha'. Eu nunca peguei, eu, você e Ane, nunca. 'Isabelle não vale nada'. Nunca", dispaou a vendedora.

Então, Matteus criticou os adversários: "Não é querendo fazer comparativo, mas já comparando. Diferente deles. Lá sentaram no Bin Laden. Pois olha, juntaram o Bin Laden".

Após jogar as informações sobre elas terem falado mal de Isabelle, Raquele revelou no Quarto do Líder de onde tirou as acusações. Segundo a doceira, ela não ouviu a dupla criticando a dançarina, mas ficou sabendo de tudo por Leidy Elin.

Alane: "Quando a Anny falava alguma coisa [...] eu falava assim: 'olha, eu tenho uma opinião ou outra, mas eu não conheço ela [Isabelle]'" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/CgYFIH6oqq — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024

Lucas Henrique e Leidy Elin criticam sister

Após o Sincerão nesta segunda-feira, 18, no BBB 24, os brothers comentaram sobre algumas falas que disseram na dinâmica. Uma delas foi uma de Raquele, a sister emparedada contou que Beatriz e Alane teriam falado mal de Isabelle.

Após a suposta revelação, a manauara teria ficado bastante confusa e se afastado do grupo para repensar. Lucas Henrique e Leidy Elin então repararam nisso e opinaram. Os participantes então criticaram que ela não fará nada em relação a isso. Saiba tudo o que falaram aqui.