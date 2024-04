BBB 24: Beatriz revela postura que terá com Davi caso seja eliminada

Em conversa com Alane, Beatriz revela o que fará com Davi caso ela seja eliminada no paredão do BBB 24 desta quinta-feira (11)

Na área externada da casa do Big Brother Brasil 24, Alane e Beatriz falam sobre o resultado do paredão desta quinta-feita, 11. A vendedora do Brás enfrenta Davi e Isabelle na berlinda.

Durante a conversa, a paulista revelou para a amiga que não pretende abraçar o motorista de aplicativo caso seja escolhida pelo público para deixar a casa. Ela continua chateada após ter sido chamada de egoísta por ele durante uma discussão no Sincerão da última segunda-feira, 8.

"Se eu sair hoje, eu não quero abraço dele, Alane. Eu falo isso no ao vivo. Não me abrace, não fale comigo. Eu vou falar com pessoas que eu sei que gostam de mim, que nunca me ofendeu a ponto de dizer que eu não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou", disparou a sister.

Nesta última quarta-feira, 10, Davi conversou com Isabelle sobre ter usado a palavra egoísta durante a briga com Beatriz. "A palavra egoísta é uma palavra muito forte. Existem palavras muito fortes e, às vezes, tem as pessoas que não gostam de ser chamados de certo tipos de palavras, mas aqui no jogo já fui chamado de tanta coisa", refletiu ele.

Leia também: BBB 24: Produção volta a mexer no microfone de Bia em ação; veja

Beatriz canta louvor poucas horas antes de resultado do Paredão

Emparedada, Beatriz corre grande risco de ser eliminada do BBB 24 nesta quinta-feira, 11. Preocupada com o possível resultado, a vendedora do Brás amanheceu cantando louvores e causando muitas risadas nos internautas.

Ainda de pijama, Bia ajoelhou no sofá do reality show da Globo e começou a colocar a voz para jogo com os braços para cima. Pouco depois, ela continuou com sua sessão música ao se deitar no sofá. Com empolgação, a sister arrancou diversas reações da web com o ato. Confira!