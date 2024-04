BBB 24: Beatriz elogia MC Bin Laden e lamenta estar em lados opostos: "Dói"

Em conversa, Beatriz e Isabelle elogiam Bin e lamentam estar em lados opostos e votar no brother

Beatriz revelou um incômodo por ter votado em MC Bin Laden durante a formação do último paredão no Big Brother Brasil 24, na noite da última terça-feira, 02.

Durante uma conversa comIsabelle na área externa da casa, teceu elogios ao funkeiro apesar de estar em lados opostos do jogo.

"Independentemente do jogo, eu não nego, quando olho para o Bin, eu vejo Deus. Até o próprio Davi falou. Eu tenho certeza que as músicas do Bin, cada vez mais, vão ser mais alcançadas", disse.

A vendedora ainda afirmou que acha que o cantor irá para os Estados Unidos a trabalho: "Esse menino... agora, o céu é o limite. Eu vejo o Bin com músicas que nem ele imagina. Eu vejo ele muito grande. Eu vejo ele inspirando, não é uma nem duas, milhares de pessoas".

Cunhã também elogiou o brother: "Ele é um artista incrível". Em seguida, Bia falou sobre estar em lado oposto de Bin no programa. "Dói, não vou negar. Dói votar nele. Dói estar em lados opostos", admitiu.

A amazonense concordou com a ex-camelô e citou situações da festa, em que gostaria de estar mais próxima do MC. "Dói estar nas festas, ele ser homenageado e não estar lá perto. Queria abraçar ele", falou.