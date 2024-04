BBB 24: Beatriz questiona relação de Isabelle com Giovanna

'É uma grande ameaça', Beatriz opina que a relação entre as duas pode prejudicar o jogo de aliados na reta final do reality

No gramado do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 03, Beatriz, Alane e Davi continuam conversando sobre a reta final do jogo. A vendedora do Brás questiona a relação entre Isabelle e Giovanna, que também estão conversando no jardim da casa.

Beatriz opina que as duas sisters se gostam de verdade, mas a relação entre as duas pode atrapalhar o jogo. "Eu quero respeitar o que é o gostar dela. Eu não posso interferir no gostar dela. Quem sou eu pra julgar? Cada um aqui faz as suas escolhas", ela fala sobre Isabelle.

Davi diz que vai conversar com a manauara, mas as sisters o aconselham. "Não põe ela na parede, Davi, porque é o sentimento dela", diz Beatriz. "Ela não pode se sentir pressionada. Eu me identifico muito com a Isabelle, eu imagino como ela pode estar se sentindo", Alane adiciona.

"No meu ponto de vista, era pra Giovanna estar emparedada com você", Beatriz dispara em seguida. A paulista pontua os embates entre Giovanna e o grupo de aliados do Quarto Fada no jogo. "Ela é uma grande ameaça e ela tá indo pra final. Ainda com o argumento que o Gnomo deu pra ela, nem atitude própria ela tem", ela critica a mineira, mas Davi a aconselha a ter calma.

Davi questiona Alane e Beatriz sobre prioridades no jogo

Ainda durante esta tarde Davi conversou com Alane e Beatriz sobre as prioridades das sisters na reta final do Big Brother Brasil 24. Deitado no gramado do jardim, o baiano quis saber em qual posição está no ranking das aliadas.

"E aí, Alane? Sou seu Top 4 ou seu Top 5?", questionou o motorista de aplicativo. "Não sei", respondeu a bailarina. Ele, então, fez a mesma pergunta para Bia. "Eu ainda não tenho essa resposta", confessou a vendedora do Brás.

"É que eu tô analisando, sabe, Davi? Que rumo que tá tomando. Preciso entender a Isabelle e a Giovanna. Você também, Alane?", acrescentou ela. Alane respondeu a amiga. "Nem é tanto pelo jogo, é pelo sentimento. Gosto muito do Davi, mas também tô me aproximando muito da Isabelle, gosto muito dela. Vou escolher meu Top 5, vou ter que tentar fazer ser por jogo mesmo, porque eu gosto muito dos dois", explicou a paraense.