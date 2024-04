BBB 24: Isabelle chora durante conversa com Davi: ‘Está querendo me culpar’

'Está ficando meio tchonga?', questiona Davi; Os dois conversam sobre revelar para os demais participantes qual é o pódio de cada um

Davi e Isabelle continuam conversando na área externa da casa mais vigiada do Brasil, nesta quarta-feira, 03, durante o papo a sister acaba caindo no choro. Os dois conversam sobre revelar para os demais participantes do BBB 24 qual é o pódio de cada um.

"Por que eu sou obrigada a falar?", pergunta ela. O brother então diz que ninguém está obrigando a sister a falar. "Por que eu tenho que fazer uma coisa na pessoa que eu tive convívio aqui dentro? Que eu vivi?".

Então, o baiano responde. "Isabelle, você não está entendendo o que estou falando com você, não? Ou está ficando meio tchonga? Você está ouvindo o que estou falando com você, Isabelle?", questiona ele. "Você não percebe as coisas que você fala, o jeito que você fala", diz a amazonense.

O baiano tenta explicar que naquele dia os brothers estavam conversando. "Você está me colocando em um lugar que não sou eu. Olha que você está falando comigo! Ontem você falou que eu estava te pressionando. (...) Ninguém está te pressionando", afirma ele.

"Eu sou tão seu amigo, que eu paro para conversar com você as coisas para você ver se você entende o que está acontecendo", diz ele. "Só que algumas vezes você faz perguntas que as respostas têm que ser naquele momento", ressalta a sister. "Aí você está querendo me culpar", declara o baiano. "Não estou querendo culpar ninguém, meu Deus", diz ela, enquanto chora.

"Não fala coisa que não está acontecendo, cara. Só estou conversando as coisas que eu sinto e acho", afirma ela. Enquanto ele diz quer só quer mostrar as coisas que estão acontecendo, ela afirma que não quer colocar ele em nada, em gaveta. "Se você continuar dessa forma, me desculpa... Mas eu paro de conversar com você e não falo mais nada a partir de agora", diz ele.

Davi conversa com Isabelle sobre afastamento entre eles

O papo começou quando Davi chamou Isabelle para conversar sobre a relação dos dois na reta final do BBB 24. O motorista de aplicativo afirma não estar com ciúmes da amiga e aliada, mas diz observar que ela está mais próxima de Alane, Beatriz e Giovanna nos últimos dias.

"Nos últimos dias eu estou sentindo. Não sei se é um sentimento meu, mas eu vejo que você está mais com as meninas, quer estar mais com as meninas. Não que eu esteja com ciúme", começa ele. "Aqui, querendo ou não, é um jogo, sabe Isabelle? O jogo não acabou, o jogo continua. Mas eu vejo que tu está mais andando com Alane e com a Bia. Tu está dando mais essa prioridade de se conectar com elas. E se conectar com a Giovanna também", desabafa.