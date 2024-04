BBB 24: Davi conversa com Isabelle sobre afastamento entre eles

Nesta quarta-feira, 03, Davi afirma que não está com ciúme da dançarina, mas diz observar que ela está mais próxima de outros participantes

Na tarde de quarta-feira, 03, Davi chamou Isabelle para conversar sobre a relação dos dois na reta final do BBB 24. O motorista de aplicativo afirma não estar com ciúmes da amiga e aliada, mas diz observar que ela está mais próxima de Alane, Beatriz e Giovanna nos últimos dias.

"Nos últimos dias eu estou sentindo. Não sei se é um sentimento meu, mas eu vejo que você está mais com as meninas, quer estar mais com as meninas. Não que eu esteja com ciúme", começa ele. "Aqui, querendo ou não, é um jogo, sabe Isabelle? O jogo não acabou, o jogo continua. Mas eu vejo que tu está mais andando com Alane e com a Bia. Tu está dando mais essa prioridade de se conectar com elas. E se conectar com a Giovanna também", desabafa.

O brother afirma que chamou a sister para ficar mais perto dele na área externa e percebeu que depois ela decidiu entrar na casa. Em seguida, ele fala da maturidade e sobre as preferências da sister. "Eu estou sentindo que você está mais afastada. Queria saber se tá acontecendo alguma coisa ou se tá tudo bem", ele a questiona.

A sister, então, diz que não tem nem o que falar. "Às vezes, você vem para mim e fala isso, que eu estou afastada. Você já falou", responde a manauara. O baiano continua e afirma que é nítido como a sister está na casa mais vigiada do Brasil.

Beatriz questiona relação de Isabelle com Giovanna

No gramado do BBB 24, nesta quarta-feira, 03, Beatriz, Alane e Davi continuam conversando sobre a reta final do jogo. A vendedora do Brás questiona a relação entre Isabelle e Giovanna, que também estão conversando no jardim da casa.

Beatriz opina que as duas sisters se gostam de verdade, mas a relação entre as duas pode atrapalhar o jogo. "Eu quero respeitar o que é o gostar dela. Eu não posso interferir no gostar dela. Quem sou eu pra julgar? Cada um aqui faz as suas escolhas", ela fala sobre Isabelle.

Davi diz que vai conversar com a manauara, mas as sisters o aconselham. "Não põe ela na parede, Davi, porque é o sentimento dela", diz Beatriz. "Ela não pode se sentir pressionada. Eu me identifico muito com a Isabelle, eu imagino como ela pode estar se sentindo", Alane adiciona.