BBB 24: Astrólogo prevê 'nova Grazi Massafera' após edição

BBB 24 vai fabricar uma 'nova Grazi Massafera' após o término da edição. Em entrevista à CARAS Brasil, astrólogo Ricardo Muri conta como será o futuro de sister

Beatriz Reis foi a vigésima eliminada do BBB 24. Nesta quinta-feira, 11, a vendedora do Brás deixou a disputa em um paredão triplo, com 82,61% dos votos. Ela enfrentou Isabelle Nogueira (9,86%) e Davi Brito (7,53%). Fora da casa, a sister sonha em seguir carreira de atriz de novelas. Será que ela vai conseguir realizar o sonho? Em entrevista à CARAS Brasil, o astrólogo Ricardo Muri revela que ela terá um futuro surpreendente.

Considerada uma dos potenciais finalistas desde o início da temporada, a camelô acabou morrendo na praia ao enfrentar uma zona de risco contra os principais favoritos da edição. No entanto, os astros entregam que isso não será um problema para ela.

Nos próximos três anos, Beatriz deve seguir carreira de atriz ao conquistar papéis em novelas da Globo. Aliás, ela já é seguida pelos autores Daniel Ortiz (Família É Tudo, atualmente em exibição) e Glória Perez. Muri explica que a ex-BBB vai ser a que mais vai se destacar entre todos os participantes do programa, inclusive do campeão da temporada.

Os astros indicam que Beatriz será a próxima Sabrina Sato e Grazi Massafera, mas para chegar ao patamar de uma celebridade ela terá uma longa jornada de trabalhos. Tudo começará a se desenrolar a partir do terceiro ano após o BBB 24. Isso porque, seis planetas no final de touro e início de gêmeos indicam altas probabilidades de faturamento astronômico.

Foto: Reprodução/Globo





“Ela tem uma estrela muito grande e vai crescer muito, como se fosse a próxima Grazi Massafera ou até a Sabrina Sato”, diz Muri, que ainda revela que Beatriz terá um crescimento constante nas redes sociais e na carreira. Atualmente ela soma 4,4 milhões de seguidores no Instagram.



“Não é como uma participante que já sai da casa no auge. Mas ela terá constância no crescimento nos próximos 3 anos e entre 5 a 10 anos, será um fenômeno”, conta.