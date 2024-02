BBB 24: Após chorar, Beatriz esclarece assunto com Davi: 'Assustou'

Após ouvir 'profecia' de Davi para sua vida, Beatriz esclarece palavras do brother ao entender que ele poderia estar insinuando coisas sobre ela

A "profecia" que Davi fez para Beatriz na última festa está dando o que falar. As palavras do brother impactaram a vendedora do Brás a ponto dela ficar confusa e até chorar. Cismada com o que ele disse, a sister resolveu chamá-lo para uma conversa nesta quinta-feira, 15.

Após o motorista de aplicativo dizer que ela tem um grande futuro fora da casa, o brother precisou explicar melhor o que quis dizer com isso. "Acredito que 70% da casa te enxerga de uma forma diferente, mas eu não. Eu te enxergo com um potencial muito grande. Por isso que eu te dou aquelas palavras, só com você que eu converso com aquelas palavras", comentou ele.

"É pra você preparar porque quando você passar por aquela porta, campeã ou não, porque até o campeão vai passar por aquela porta, sua vida já mudou lá fora. Então você tem que se preparar pro que estar por vir lá fora, porque eu enxergo isso em você" , completou o motorista.

Beatriz, então, disse que seu coração não sente coisas ruins em relação ao baiano, mas se mostrou chateada. "Eu fico muito feliz quando você fala, eu sei que é coisa sincera. Agora, quando você falou ontem: 'Do jeito que você arrumou a mala para vir, você vai arrumar a mala pra ir embora'. Isso eu não gostei, Davi, isso me pegou", esclareceu a vendedora. "Você falou como se eu não fosse ganhar o programa, eu achei isso forte. Aí foi onde me pegou" , opinou.

Davi concordou que realmente falou sobre arrumar as malas, mas reiterou que sua intenção não era dizer que Bia deixará o BBB 24 no próximo Paredão. Os dois continuaram a conversar por um longo tempo e a vendedora disse se sentir honrada com tudo que Davi falou para ela: "Eu fico muito honrada e feliz de ouvir você falar que acredita que lá fora eu vou conseguir realizar o meu sonho, porque são coisas que eu nunca cheguei pra você pra te perguntar. Você fala porque você sente no seu coração".

No entanto, Bia voltou a dizer que ficou abalada. Minutos depois, o baiano explicou novamente o que quis dizer. "Só pra frisar e finalizar essa conversa. O bom é que você entendeu que eu não falei com você que você não vai ganhar o programa. Você entendeu, né?", questionou. Beatriz perguntou: "Tu tá falando isso por que tu viu que me assustou ou por que realmente não foi o que você quis dizer? Não foi o que você sentiu?".

"Não foi o que eu quis te transmitir. (...) Não tiro uma palavra, nenhuma vírgula do que eu falei pra você ontem. Só se prepare, você é uma menina boa, você é uma menina brilhante, você é uma menina alegre, você é uma menina divertida. Você é uma menina que tem um brilho dentro de você imenso", Davi a elogiou.

Profecia de Davi para Beatriz

Durante a festa do líder Lucas Henrique, Davi falou para Beatriz sobre ela ter muita coisa grandiosa, até maior que o prêmio fora do BBB 24.Impactada com as palavras, a sister comentou com as amigas que conversaria com ele para entender melhor. Alane e Deniziane também se mostraram impressionadas com o discurso dele.