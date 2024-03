BBB 24: Após aviso da produção, Davi cogita início da 'Semana Turbo'

Na manhã desta quinta-feira, 14, os brothers do BBB 24 encontraram a área externa da casa fechada e Davi especulou sobre início da 'Semana Turbo'

Na manhã desta quinta-feira, 14, os brothers do BBB 24 encontraram a área externa da casa fechada e receberam um aviso para colocarem os tênis. Após o recado, Davi sugeriu que se tratava da Prova do Líder e especulou sobre a 'Semana Turbo'. Mais cedo, todos os participantes também foram avisados que o Quarto Magia seria fechado.

Em conversa com Beatriz, o motorista de aplicativo afirmou: "Eu estou achando que é Prova do Líder, cara. Sabe por quê? Porque esse colar...Teve o colar e do nada... assim.", observou o baiano sobre o Poder Falso deixado pelo Invasor no BBB 24 e encontrado por Pitel. "Está estranho", analisou a vendedora do Brás.

Em seguida, Davi falou sobre a possibilidade da 'Semana Turbo' iniciar hoje durante o ao vivo. "Estou achando que a Semana Turbo vai começar é hoje. Hoje, no ao vivo, quando ele entrar de noite, vai ser para formar Paredão". "Pode ser", comentou a paulista. "Já para sair domingo, por isso que eles já estão adiantando a Prova do Líder de manhã", disse ele.

Beatriz, então, falou sobre como pode ser a próxima Prova do Líder no programa. "Eu acho que é alguma coisa de ficar dentro do carro, estou sentindo", iniciou. "Já teve Prova assim que todo mundo tem que ficar dentro do carro e é resistência", explicou.

"Mas aqui, no gramado?", questionou o motorista de aplicativo. "Uhum, vou até comer alguma coisa. Comeu, Davi?", perguntou ela. O brother aproveita para questionar: "Será?". "Pode ser, eu vou comer alguma coisa. Já vou pronta para guerra", finaliza a sister.

Quarto magia é fechado e choca os participantes

Chegou a hora de se despedir do quarto magia! Ao entrar no último mês da atual temporada do reality show, a produção decidiu fechar um dos três quartos dos participantes. Na manhã desta quinta-feira, 14, eles solicitaram que os brothers Davi e Isabelle retirassem seus pertences do local.

Logo cedo, os dois foram surpreendidos com a mensagem do Big Boss. "Atenção todos, hoje, o quarto magia será fechado. Retirem os seus pertences”, afirmou. Davi e Isabelle ficaram de queixo caído.

Então, eles arrumaram suas malas e já saíram do local. O público do Big Brother já sabia do fechamento. Isso porque o diretor Boninho contou nas redes sociais sobre a decisão de fechar o Quarto Magia, que já estava com poucos moradores após as últimas eliminações.

“Atenção, todos! Hoje o ‘Quarto Magia’ será fechado. Retirem os seus pertences!”



A Isa: apenas não reaja 😧#TeamIsabelle | #BBB24pic.twitter.com/eLG07PLETq — Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) March 14, 2024