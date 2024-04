BBB 24: Ao vivo, finalistas se emocionam ao receber recado dos familiares

Tadeu Schmidt surpreende finalistas com recado dos familiares e brothers caem no choro

Tadeu Schmidt surpreendeu os finalistas do Big Brother Brasil 24 com um recado dos familiares um dia antes da final do programa.

Davi recebeu um recado da namorada, Mani Reggo. "Oi, meu amor, parabéns por estar na final! Foram tantos paredões, né. Estou morrendo de saudades de você, meu lulu. Um abraço com carinho da sua bolinha, te amo!", disse ela.

Após vibrar com a mensagem, o baiano respondeu: "Mani, meu amor, eu te amo. Estou louco para te ver, morrendo de saudades. O coração está explodindo de felicidade. Eu quero muito te encontrar. Quando eu sair daqui, pode ter certeza que a gente vai comemorar de milhões. Vai ser nossa festa! Eu te amo muito. Estou lutando pelos nossos objetivos da vida aqui. A gente vai se casar", afirmou.

Já Isabelle se emocionou com uma mensagem da mãe: "Parabéns por ter chegado a essa reta final do Big Brother. Só orgulho de você, filha. Mamãe só tem orgulho. Você se tornou essa mulher incrível. Nossa, que felicidade! Mamãe deseja muita sorte. Fica com Deus, mamãe te ama".

"Mãe, maravilhosa, minha guerreira. Eu te amo muito, tenho muito orgulho da mulher que você é, me empodera muito. Tudo o que a gente já viveu juntas. To aqui pelo nosso sonho, pela nossa luta. Se Deus quiser, já deu certo e muitas coisas lindas a gente vai viver coisas maravilhosas porque você merece o melhor dessa terra", respondeu cunhã.

Matteus não segurou às lágrimas e caiu no choro ao ouvir a voz de sua avó: "Meu filho, a avó ta muito feliz por tu ficar na final. Estamos te esperando aqui e torcendo por ti. Eu estou muito bem, só com saudades. Fica com Deus meu filho", dizia a mensagem.

"Ela é o pilar da minha vida, Tadeu. Eu dou a minha vida por essa 'veinha'", disse após chorar bastante. O gaúcho retribuiu a declaração com muita emoção: "Vó, eu to muito feliz de estar aqui dentro correndo atrás dos nossos sonhos. Eu sei o quanto você se esforçou para me criar e para criar toda a nossa família. Se Deus quiser vai dar tudo certo e eu to muito muito feliz de ouvir a tua voz. É uma emoção enorme, estou em um tremor aqui que só eu sei. Te amo muito!", disparou.