BBB 24: Anjo, Matteus coloca Lucas no Monstro e leva o Líder para Xepa

Matteus deu o Monstro para Lucas Henrique e automaticamente tirou o Líder do VIP

Matteusvenceu a Prova do Anjo pela quinta vez no Big Brother Brasil 24 e está imune do paredão que será formado na noite desta sexta-feira, 05.

Sem medo de se comprometer, o brother colocou os rivais Lucas Henrique e Giovanna no Monstro, automaticamente tirando-os do VIP.

Com a justificativa de que o jogo estava na reta final e por questão de grupo, o gaúcho levou os dois ex-Gnomos para a Xepa.

"Os guris estiveram junto comigo e a questão de estar no Tá com Nada também...peço desculpas para o Lucas, mas vou colocar o Lucas como o João e a Giovanna, a Maria", explicou.

Lucas estava no VIP após ter vencido a Prova do Líder, disputada na noite da última quinta-feira, 04. Buda também havia colocado Giovanna em seu VIP.