BBB 24: Imune! Saiba quem venceu a última Prova do Anjo da temporada

Confira como foi a disputa da última Prova do Anjo do Big Brother Brasil 24

Na tarde desta sexta-feira, 05, aconteceu a última Prova do Anjo do Big Brother Brasil 24. Todos os participantes jogaram, menos Lucas Henriquepor ser o Líder.

Matteus terminou a prova em menor tempo e ganhou o Anjo mais uma vez. O gaúcho garantiu o colar da imunidade pela quinta vez no programa.

O Anjo é autoimune, mas não poderá imunizar ninguém durante o paredão, que será formado na noite de hoje.

Como foi a prova

Os brothers fizeram um sorteio para decidir a ordem da prova. Em um labirinto, eles deveriam encontrar 10 plaquinhas escondidas nos diversos totens espalhados.

O jogador deveria acionar o cronômetro, achar as 10 plaquinhas no labirinto, encontrar a saída do labirinto e apertar o botão para parar o cronômetro.

Matteus foi o primeiro e fez em 1 minuto e 40 segundos. Giovanna completou em 4 minutos e 21 segundos. Davi fez em 3 minutos e 42 segundos. Beatriz se confundiu, levou apenas 9 plaquinhas e foi desclassificada. Alane se perdeu no labirinto, estourou o tempo de 5 minutos e foi desclassificada. Isabelle também estourou o tempo e foi desclassificada.

Além da imunidade, Matteus ainda garantiu R$10 mil em dinheiro.