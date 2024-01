BBB 24: Alvo do paredão, Maycon revela quem quer enfrentar na primeira berlinda

Maycon, que poderá ser indicado para o paredão do BBB 24 por Deniziane, escolheu uma sister famosa como alvo para enfrentar

O BBB 24, da Globo, estreou na noite de segunda-feira, 8, e já entrega ao público a formação do primeiro paredão da edição. Maycon, que já está ciente de que poderá ser indicado para a berlinda pela líder Deniziane, revelou com qual participante deseja disputar a permanência no jogo.

Em um dos quartos da casa mais vigiada do país, o brother relatou aos demais colegas de confinamento a conversa que teve com Deniziane a respeito de sua indicação. Ao longo do bate-papo, o cozinheiro escolar buscou entender o motivo de ter se tornado alvo da sister.

"Não sei se fiz uma parada que pode ter desagradado", pontuou. Fernanda, que estava presente no cômodo, explicou ao colega que ele precisa pensar em uma estratégia para a formação do paredão.

"Se você cogita essa possibilidade, é bolar estratégia. Se você cogita a possibilidade de você ir, você tem que pensar quem você gostaria de puxar para ir com você", declarou a participante do time Pipoca.

Na sequência, Maycon apontou Yasmin Brunet como possível escolha para enfrentar a votação do público. "A gente pode sentar e voltar a conversar sobre isso. Tomara que não seja dessa forma. Se eu for direto, eu quero ir com a Yasmin, porque, para mim, por enquanto, é a que menos está se abrindo com todo mundo, que menos está falando de tudo e vida", afirmou.

"Se eu for indicado pela Líder hoje ou domingo, a minha possibilidade de puxar é a Yasmin. Se não puder puxa e se for para Confessionário, se tu quiseres me ajudar votar na Yasmin", concluiu o brother em conversa com os aliados.

🚨AGORA: Maycon disse que se for indicado ao paredão pela líder Deniziane, ele quer ir contra Yasmin Brunet #BBB24pic.twitter.com/6aX78JHN8E — Central Reality (@centralreality) January 10, 2024

Deniziane revela indicação para primeiro paredão

Após vencer a prova de resistência do BBB 24 e se tornar a primeira líder da edição, Deniziane concluiu que Maycon seria uma de suas opções para indicar ao paredão da semana. Com receio de pegar o brother de surpresa com a escolha, ela decidiu conversar com o colega sobre a decisão.

"Prefiro chegar, conversar, falar e ser explícita com você, do que chegar e te pegar de surpresa. Hoje pode ser que você seja uma das minhas opções. Eu tenho outras, mas estou decidindo ainda", disse a líder, pontuando que ainda não teve oportunidade de conhecer as participantes vencedoras do Puxadinho.