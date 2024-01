BBB 24: Acabou! Deniziane é a última participante na Prova de Resistência

Após 19 horas de prova de resistência no BBB 24, Deniziane é a última participante a ficar no campo de provas e pode se tornar a primeira líder

A sister Deniziane pode se tornar a primeira líder do BBB 24, da Globo. Ela foi a última participante a ficar no campo de provas durante a disputa de resistência. A competição chegou ao fim no início da noite desta terça-feira, 9, após ter sido iniciada na noite de segunda-feira, 8.

Nas últimas horas de prova, Deniziane competiu contra Matteus, que foi o décimo sétimo eliminado da prova.

Na hora em viu que venceu a resistência, a jovem ficou emocionada e chorou. Matteus a abraçou e parabenizou. “Parabéns! Deus abençoe. O teu guri merece, que vocês sejam muito felizes! A gente vai conquistar muitas coisas”, afirmou ele, já que a vencedora da prova vai ganhar um carro 0 km.

Agora, a equipe do BBB 24 vai validar a prova e anunciar se ela é a primeira líder da temporada durante a edição ao vivo desta noite.

Você sabia? Deniziane tem irmã gêmea

Nova integrante do grupo Pipoca no BBB 24, da Globo, Deniziane revelou que tem irmã gêmea. Ela tem 29 anos, é natural de Esmeraldas e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é fisioterapeuta e já jogou vôlei.

A jovem contou que teve uma infância com dificuldade escassez de recursos e saiu de casa aos 18 anos. Ela é solteira e tem um filho de dois anos. Ela não gosta muito do seu nome e prefere ser chamada de Anny.

Deniziane diz que gosta de ser o centro das atenções e não tem medo de se expor. Ela diz que é competitiva, agitada e engraçada.

A irmã gêmea dela se chama Enny Charth e é consultora de vendas. Nas redes sociais, elas já mostraram algumas fotos juntas e mostraram que são muito parecidas.