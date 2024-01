BBB 24: Líder, Deniziane revela receio de indicar brother ao paredão: 'Um acordo'

Após vencer a prova de resistência do BBB 24 e se tornar Líder, Deniziane contou que tem medo de ser julgada pelo público por sua escolha

A sister Deniziane, que venceu a primeira prova de liderança do BBB 24, da Globo, já tem um alvo definido para o Paredão. Após permanecer na dinâmica por 19 horas, a participante conversou com outras colegas de confinamento a respeito de sua decisão.

Receosa de que possa ser julgada pelo público por sua escolha, ela fez um breve desabafo com Alane e Beatriz. Ao longo do bate-papo, Deniziane revelou que Maycon é sua primeira opção para a indicação.

"Foi um acordo, e eu posso me queimar", declarou, se referindo ao fato de ter prometido para o brother que o colocaria no VIP caso vencesse a liderança. "Você não concordou, nem discordou. Você só se queima se falasse que não colocaria ninguém daqui [no Paredão]", pontuou Beatriz.

"Como ele era uma opção minha, eu ficava calada. No VIP eu acho justo porque ele ficou até o final [da prova]. Mas votação é votação", explicou Deniziane. A sister ainda relatou que pretende conversar com Maycon antes de bater o martelo e indicá-lo ao Paredão da semana.

Primeira prova de resistência

O BBB 24 estreou na noite de segunda-feira, 8, com direito a prova de resistência para os participantes da nova edição. A dinâmica, que iniciou durante o programa ao vivo e chegou ao fim apenas na tarde desta terça-feira, 9, durou 19 horas e Deniziane e Matteus foram os finalistas.

Ao perceber que tinha vencido a liderança, a sister ficou bastante emocionada e caiu no choro. "Parabéns! Deus abençoe. O teu guri merece, que vocês sejam muito felizes! A gente vai conquistar muitas coisas", declarou Matteus ao abraçar a colega de confinamento.

Vale lembrar que além da imunidade e todos os privilégios do Líder, Deniziane também ganhará um carro 0 km.