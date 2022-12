BBB 23 terá Casa de Vidro em um shopping

Ana Maria Braga revela spoiler do Big Brother Brasil 23 durante o programa Mais Você

Na manhã desta sexta-feira, 16, a apresentadora Ana Maria Braga pegou os telespectadores do Mais Você, da Globo, de surpresa ao revelar um spoiler sobre a nova temporada do reality show BBB 23. Ela e o personagem Louro Mané contaram que o reality show voltará a ter uma casa de vidro montada em um shopping center.

A nova Casa de Vidro vai começar antes do início da nova temporada do reality show, o que é um feito inédito. Isso porque a Casa de Vidro das edições anteriores aconteceram durante a competição e o público usava os novos moradores para passar recados para quem já estava confinado.

Ana Maria Braga ainda contou que a dinâmica da Casa de Vidro terá uma função determinante no time de moradores do BBB, mas os outros detalhes só serão revelados mais para a frente.

Vale lembrar que o BBB 23 começará no dia 16 de janeiro.

Boninho visita a obra da casa do BBB 23

Há poucos dias, o diretor Boninho (61) postou um vídeo em que mostra as obras na casa do Big Brother Brasil 23. "A obra já está acabando, mas dá para dar um spoiler, vamos dar uma olhada?!", convida ele no vídeo publicado nas redes sociais.

Na legenda, ele ainda escreveu: "Bateu vontade de dar uma espiadinha? Então vamos começar os spoilers? Só ficar de olho. Tá ficando pronto!".