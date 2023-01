BBB 23: Sonia Abrão detona Gabriel após fala sobre ser 'moreno de praia'

Sonião Abrão e colunista falaram sobre apresentação de Gabriel e modo de jogar

A apresentadora Sonia Abrão detonou Gabriel, participante do BBB 23, logo na estreia do programa. No 'A Tarde é Sua', ela, como muitos outros, criticaram a apresentação dele, que se descreveu como 'moreno de praia' sendo pálido.

O colunista Vladimir Alves começou falando sobre o ex-peguete de Anitta na tarde desta terça-feira, 17. "Ele gosta muito de jogar os outros, já está com um posicionamento lá dentro meio equivocado. Eu particularmente não teria colocado o Gabriel nesse jogo", disse.

"E é aquela história, 'moreno de sol', não entendi nada, o moleque é um palmito", continuou o jornalista. Foi aí que Sonia Abrão concordou com o colunista e se mostrou bem irritada com a personalidade do rapaz.

"Que isso... Eu sou moreno de praia, moreno de praia. Eu sou lindo, sou moreno de praia, eu sou isso, sou aquilo. Você é um tonto, porque meu Deus no céu", disse na RedeTV!.

Quem também não foi nada com a cara do modelo foi a comentarista da Globo, Ana Thaís Matos, que também foi diretona no Twitter: "'Moreno de praia, corpo esportivo e atlético'. Mermãoo [sic] você é horroroso".

Confira tweet de Ana Thaís Matos: