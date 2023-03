BBB 23: Sister conquista o poder de tirar o voto de uma pessoa no paredão

Saiba como foi a dinâmica extra do BBB 23 que deu um poder especial para uma sister usar no paredão da semana

Na noite deste sábado, 25, os participantes do BBB 23, da Globo, fizeram uma dinâmica extra que deu um poder para o vencedor. A cantora Marvvila foi a campeã da disputa e conquistou o direito de vetar o voto de uma das pessoas da casa no paredão de domingo, 26.

Na dinâmica, os brothers e sisters fizeram uma competição de soprobol. Apenas Bruna Griphao ficou de fora da dinâmica ao perder o sorteio. Os participantes foram divididos em dois grupos e o Time Vermelho venceu.

Os integrantes do time, Marvvila, Amanda, Aline, Ricardo e Larissa, fizeram uma segunda etapa de sorte, na qual precisaram encontrar cards. Marvvila se deu bem e venceu a dinâmica.

Prova do anjo da semana no BBB 23

Também neste sábado, 25, os participantes disputaram a prova do anjo. Ricardo foi o campeão e ganhou a imunidade, já o anjo da semana é autoimune. Na prova, os brothers e sister precisaram encontrar cards em uma piscina de bolinhas em quatro etapas eliminatórias. Na última etapa, Ricardo foi o único participante que encontrou o card e venceu a prova.

Para o castigo do monstro, ele escolheu Bruna Griphao e Larissa Santos. As duas vão ter que se revezar no gramado do posto e não podem deixar o posto sozinho. Uma delas ficará segurando uma rede de pesca e a outra ficará pescando em um lago. Elas também perderam 300 estalecas cada uma.