BBB 23: Brother vence a prova do anjo e conquista a imunidade

Saiba quem o anjo da semana mandou para o castigo do monstro no BBB 23

Neste sábado, 25, os participantes realizaram a nova prova do anjo do BBB 23, da Globo. Ricardo foi o campeão e ganhou a imunidade, já o anjo da semana é autoimune.

Na prova, os brothers e sister precisaram encontrar cards em uma piscina de bolinhas em quatro etapas eliminatórias. Na última etapa, Ricardo foi o único participante que encontrou o card e venceu a prova.

Para o castigo do monstro, ele escolheu Bruna Griphao e Larissa Santos. As duas vão ter que se revezar no gramado do posto e não podem deixar o posto sozinho. Uma delas ficará segurando uma rede de pesca e a outra ficará pescando em um lago. Elas também perderam 300 estalecas cada uma.

Ricardo escolhe Bruna Griphao e Larissa para o Castigo do Monstro 😈 #BBB23#RedeBBB#ProvaDoAnjopic.twitter.com/ngetYqBVQw — Big Brother Brasil (@bbb) March 25, 2023

Larissa revela mensagem que recebeu de Lexa

Durante a madrugada desta sexta-feira, 24, Larissa contou que recebeu uma mensagem de Lexa após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, da Globo. Os dois foram desclassificados do programa após terem sido acusados de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana que fez intercâmbio no reality show. Assim, Larissa contou que Lexa desabafou em um recado para ela.

“Ela falou para mim. Ela me mandou uma mensagem e disse: 'Está doendo muito'. Ela disse que são 10 anos de relacionamento, e ela pegou um jatinho e veio buscar ele. Foi muito lindo, foi um respeito para a relação e eu acho que vai dar tudo certo... Ela é maravilhosa”, disse ela.