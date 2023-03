BBB 23: Larissa revela mensagem que recebeu de Lexa: 'Falou para mim'

Larissa e Fred Nicácio revelam detalhes da repercussão da expulsão no BBB 23 e ela diz que recebeu mensagem de Lexa

Durante a madrugada desta sexta-feira, 24, Larissa contou que recebeu uma mensagem de Lexa após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, da Globo. Os dois foram desclassificados do programa após terem sido acusados de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana que fez intercâmbio no reality show. Assim, Larissa contou que Lexa desabafou em um recado para ela.

“Ela falou para mim. Ela me mandou uma mensagem e disse: 'Está doendo muito'. Ela disse que são 10 anos de relacionamento, e ela pegou um jatinho e veio buscar ele. Foi muito lindo, foi um respeito para a relação e eu acho que vai dar tudo certo... Ela é maravilhosa”, disse ela.

Além disso, Larissa contou mais sobre a repercussão do caso. “Eu estava em casa quando aconteceu... Sei que foi horrível. Sei que eles já deram pronunciamento lá fora, estão com a família deles e está tudo bem”, completou.

A sister ainda contou sobre quando Lexa viu as cenas no reality show. “A Lexa estava fazendo uma festa na casa dela e viu as cenas. Foi um choque para ela. Mas ela foi ao encontro dele, eles estão juntos”, afirmou. E Nicácio completou: “Ela foi dar apoio para ele nesse momento de expulsão. Ela foi muito respeitosa com a relação deles, mas está claramente magoada”.

Fred Nicácio e Larissa contam as fofocas sobre Guimê e Lexa depois dele ser expulso pelo assédio a Dania. Larissa conta que Lexa mandou mensagem pra ela dizendo "tá doendo muito". #BBB23pic.twitter.com/B427eQeAa7 — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) March 24, 2023

MC Guimê fala sobre a relação com Lexa

Nas redes sociais, MC Guimê se pronunciou sobre a sua relação com Lexa após ter sido expulso do BBB 23. Ao responder perguntas dos fãs, um internauta quis saber se o cantor estava feliz e disse que espera vê-lo "feliz com a Lexa".

"Bem graças a Deus. Feliz na medida do possível. Também quero, a Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros", afirmou ele.

Em seguida, o cantor contou que segue buscando o perdão de Lexa, e seguirá grata por tudo que ela fez por ele. "Agora ela tá no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu tava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", finalizou.