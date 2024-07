Helô Pinheiro elogia Cesar Tralli durante apresentação do 'Jornal Nacional'

Orgulho! À frente da bancada do 'Jornal Nacional' esta semana, Cesar Tralli recebeu uma mensagem especial da sogra, Helô Pinheiro

O jornalista Cesar Tralli está à frente da bancada do 'Jornal Nacional' ao longo desta semana e tem recebido diversos elogios. Ao lado de Renata Vasconcellos, o comunicador foi escolhido para substituir William Bonner durante sua ausência.

Além dos telespectadores, Tralli também foi parabenizado por sua sogra, Helô Pinheiro, que não escondeu o orgulho em ver o genro apresentando o telejornal da Globo. Na noite de terça-feira, 16, a mãe de Ticiane Pinheiro publicou uma foto do momento em que o assistia na televisão.

"Registro de sua sogra com muito orgulho. Beijos", escreveu a eterna garota de Ipanema na legenda da postagem. Ticiane também publicou uma foto fofíssima ao lado de Manuella, filha do casal, enquanto acompanhava o 'Jornal Nacional'.

Em seus stories no Instagram, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, posou junto com a caçula no sofá de casa. "Assistindo o papai na TV!", derreteu-se Ticiane Pinheiro. Vale lembrar que William Bonner, âncora do jornal noturno, está de férias.

Inclusive, esta é a primeira vez que Cesar Tralli divide a bancada com Renata Vasconcellos no JN. O jornalista comanda o telejornal em algumas edições de sábado há algum tempo, e agora também vai cobrir as férias de Bonner.

Cesar Tralli recebe elogio de Helô Pinheiro - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli comemoram 5 anos da filha

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, completou 5 anos na última sexta-feira, 12. Após ter uma grande festa temática antecipada, a herdeira dos apresentadores acordou celebrando seu aniversário com um bolinho de chocolate no café da manhã.

Ao lado dos pais e sem a irmã, Rafaella Justus, que está nos EUA com o pai, o empresário Roberto Justus, a menina apareceu comemorando seu novo ciclo ainda de pijama. Muito animada, Ticiane Pinheiro gravou o momento e mostrou a herdeira no colo de Cesar Tralli.

Na mesa, eles colocaram um bolo de chocolate com confeitos coloridos e uma velinha. "Viva Manu. Café da manhã com bolo", disse a loira ao exibir o momento feliz em família. "Sexta Feira Cheia de Doçura… Meu dia começou assim. Muito Especial. Minha princesinha Manuella faz 5 anos hoje. Este amor de pai me preenche de alegria", descreveu o jornalista antes de ir para o trabalho.