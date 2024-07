Gêmeas de Luciano Camargo surpreendem em foto e ele reage: "Maiores que eu"

O cantor Luciano Camargo surpreendeu ao postar uma foto atual de suas filhas gêmeas com a esposa Flávia Camargo, Helena e Isabella

O cantor Luciano Camargo surpreendeu ao postar uma foto atual de suas filhas gêmeas com a esposa Flávia Camargo, Helena e Isabella, que estão com 14 anos. Na imagem, a família aparece curtindo um parque de diversões nos Estados Unidos e o tamanho delas voltou a chamar atenção.

"Família que amo. Aproveitem muito. Como as meninas estão mocinhas lindas", disse uma. "Meu Deus! Quanto tempo eu dormi, elas cresceram num piscar de olhos", disse outra. "As meninas cresceram demais", escreveu outro. E Luciano concordou com o internauta. "Maiores do que eu", confessou ele.

Luciano Camargo (Reprodução/Instagram)

Veja a foto compartilhada pelo cantor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Luciano Camargo oficializa carreira gospel

Paralelo ao sertanejo, Luciano Camargo vai seguir novos caminhos. Recentemente, o cantor oficializou sua entrada no mundo gospel, durante o pré-lançamento do videoclipe de Terra Fértil, durante evento para convidados e jornalistas, em um cinema do Rio Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o irmão de Zezé Di Camargo disse que recebeu uma revelação de Deus para abraçar o segmento. "[Ele] vai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade. Eu passei a ter essa sensibilidade", diz o artista sobre sua demora em perceber seu caminho na música.

"Deus me conduziu pra ouvir um louvor de Fabiano Anastasio em 2021. Ouvindo esse louvor, eu cheguei até o compositor, Dennis Souza, e indo até a rede social dele, eu conheci um pedacinho de Terra Fértil. Quando eu ouvi Terra Fétil pela primeira vez, como eu disse, foram apenas algumas palavras daquilo que ele postou. E depois ele me mandou a letra inteira, gravando a letra que foi logo em seguida, fiz uma produção, um arranjo. Isso foi em 2021, não foi agora", relatou. Leia mais!