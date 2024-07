Cólicas menstruais intensas podem ser endometriose? Especialista explica

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gama explica a relação das cólicas menstruais com os sintomas da endometriose

A endometriose é uma condição comum que atinge diversas mulheres no Brasil —inclusive, famosas como Patrícia Poeta, Larissa Manoela e Anitta já revelaram terem sido diagnosticadas com a condição. Porém, ainda existem dúvidas quanto aos seus sintomas e se as cólicas menstruais podem ser um deles.

A médica ginecologista Fabiane Gama explica que sentir maior intensidade de dor nas cólicas menstruais é um dos principais sinais da endometriose. "Maior instensidade de cólicas menstruais é um de seus principais sintomas clínicos", afirma, em entrevista à CARAS Brasil.

Anitta contou sobre o diagnóstico de endometriose em julho de 2022. Na época, a cantora disse que descobriu a condição após passar nove anos sofrendo com cólicas menstruais severas e fortes dores abdominais.

Em entrevista ao Fantástico, ela comentou ter tomado três remédios para dor apenas para a conversa. "Não pode fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor não, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. Nove anos nesse sofrimento."

Além da cólica mais intensa, outros sintomas como a dor pélvica, dor na região lombar, dor ao defecar ou urinar, e até mesmo dores durante relações sexuais podem aparecer. Apesar disso, é importante fazer um acompanhamento médico para receber o diagnóstico preciso.

O QUE É A ENDOMETRIOSE?

A especialista afirma que a endometriose acontece quando o tecido endométrio, camada responsável por revestir a parede do útero, cresce para fora dele. Esse tecido pode então aparecer em outras partes do corpo como ovários, tubas uterinas ou até mesmo no intestino.

A médica acrescenta que a causa da doença ainda não é conhecida, e pode depender de alguns fatores diferentes. "Sua causa ainda é desconhecida, podendo ter fatores genéticos e/ou multifatoriais", explica Fabiane Gama.

