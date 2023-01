BBB 23: Pai de Bruna Griphao diz: 'Está precisando de ajuda'

Pai de Bruna Griphao faz alerta para mulheres que vivem a mesma situação de sua filha durante relacionamento no BBB 23

O pai da atriz Bruna Griphao, Kakau Orphao, refletiu sobre a situação que a sua filha viveu durante o relacionamento com Gabriel na casa do BBB 23, da Globo. Nesta semana, ela se tornou assunto na internet por causa do alerta de Tadeu Schmidt de que eles estariam vivendo um relacionamento tóxico. Então, o pai dela conversou com o site Máxima e fez um alerta para quem se identificou com a situação da artista.

“Serve de exemplo para mostrar que qualquer mulher está suscetível a passar por essa situação! Isso só deixa claro que todos temos que ficar atentos às armadilhas da mente. Todos!”, disse ele, e completou: “O meu alerta é que procurem ajuda, mesmo que às vezes seja muito difícil, pelo fato da vítima não enxergar”.

Logo depois, ele completou: “Essa mensagem que todos nós recebemos é também para as pessoas próximas que, muitas das vezes, estão vendo e não conseguem entender. Ofereçam ajuda. A Bruna está precisando de ajuda! Gabriel também precisa de ajuda! Não esqueçam disso”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Máxima (@sitemaxima)

Em outro momento, o pai da atriz também falou sobre a situação da filha durante o relacionamento com Gabriel no reality show. “Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo com certeza é uma mulher abusada ou abusador", disse ele.

E completou: "Ou simplesmente é desprovido de empatia. Peço a Deus que Gabriel aprenda com os seus erros e nunca mais ache normal a atitude que ele teve, na real ele precisava de ajuda também”.