BBB 23: O que é tricotilomania? Entenda distúrbio de Amanda

Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez e a Dra. Fernanda Nichelle esclareceram o distúrbio de Amanda do BBB

No BBB 23, Amanda (32) apresentou alguns comportamentos que chamaram a atenção não só de seus colegas de reality, como dos telespectadores. A sister demonstrou uma mania de arrancar os pelos do corpo, também conhecida como o distúrbio tricotilomania. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez e a Dra. Fernanda Nichelle, médica que atua exclusivamente na área estética, explicaram a condição de Amanda e esclareceram os efeitos da tricotilomania na vida da participante.

“A Tricotilomania é uma condição dermatológica e também psiquiátrica que acomete alguns pacientes. Esse paciente tem um impulso de arrancar os pelos, as vezes algum pelo específico do corpo, como da sobrancelha ou pelos dos braços, outras vezes até mesmo os cabelos. Geralmente é uma condição relacionada ao estresse, o paciente está passando por alguma situação ou está com algum problema psíquico junto e acaba tendo essa condição como uma válvula de escape", explicou a médica sobre o distúrbio da participante do BBB 23.

"O grande problema é que uma retirada não controlada pode favorecer um machucado na pele, uma infecção secundária, áreas de cicatriz ou até mesmo de alopecia. Pode acontecer de, em determinado momento, essa região sofrer a ponto de não crescer mais pelos", complementou sobre a condição de Amanda .

Leia também: Você sabia? Bruna Griphao, do BBB 23, sofre de transtorno alimentar