BBB 23: Cara de Sapato crítica higiene de Amanda e aconselha: “Lava todo dia”

Cara de Sapato abriu o jogo sobre os hábitos de higiene de Amanda no BBB 23

Não é de hoje que Antônio 'Cara de Sapato' (32) se incomoda com a higiene de Amanda (31). Desde que os dois entraram no BBB 23 em dupla, o lutador aconselha a médica a melhorar alguns hábitos. Mas no último final de semana, o atleta abriu o jogo e foi bastante sincero com a colega, ao pedir que ela tomasse banho e lavasse o cabelo em duas ocasiões diferentes.

No domingo, 5, o brother sentiu um mal cheiro e decidiu questionar a médica: "Não tomou banho, Amanda?”, perguntou. Ela explicou: “Hoje não, vou tomar para dormir". Indignado, o lutador perguntou novamente sobre o banho. “Tomei hoje, às sete horas da manhã, depois da festa", a médica confessou. “Amanda… Bem que eu estava sentindo! Porr*!", Cara de Sapato disse sobre o odor.

sapato para de mandar a amanda tomar banho paro não pic.twitter.com/wJILKZPv9I — gabi. (@gxbxtt) March 5, 2023

Em outra ocasião, Amanda e o lutador conversavam com alguns brothers, quando Sapato ficou indignado com a sujeira no cabelo da médica: “Lava o cabelo”, pediu. “Meu cabelo vai ficar molhado", a sister explicou. “Você lava o cabelo de quanto em quanto tempo?”, ele perguntou. Amanda afirmou: “De dois em dois dias". "Lava todo dia, Amandinha", Sapato pediu e a médica explicou que não pode, pois tem dermatite e isso acentuaria a queda dos fios.

Meu Deus, imagina ouvir isso de gente que dorme na mesma cama que ela?! Misericórdiaaaa pic.twitter.com/6Lse8ZQKeU — Juli (@juli_anaaaaaaa) March 6, 2023

Cara de Sapato fala sobre prioridades dentro e fora do grupo

Antes do paredão do último domingo, 05, Cara de Sapato conversou com alguns aliados do Quarto Deserto e revelou quais são suas prioridades dentro da casa mais vigiada do Brasil.

"Eu não consigo meio que ficar em cima do muro, do tipo, 'não, mas se for assim, eu vou jogar meio aqui e meio ali'. Isso fica muito conflituoso, fica muito confuso pra quem não está nessa situação… Se é pra jogar em grupo, a gente joga em grupo. Se é pra jogar com a individualidade, a gente joga com a individualidade”, disse o brother, ao explicar porque decidiu fazer o seu próprio jogo no reality.