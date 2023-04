Você sabia? Bruna Griphao, do BBB 23, sofre de transtorno alimentar

Após Bruna Griphao protagonizar momentos de insatisfação com seu corpo no BBB 23, equipe revela transtorno alimentar da sister

No BBB 23, Bruna Griphao (24) protagonizou alguns momentos de insatisfação com os figurinos do reality e com seu próprio corpo. Nesta semana, a equipe da sister publicou um comunicado oficial sobre a artista no Instagram, revelando que ela sofre de compulsão alimentar, um transtorno em que a pessoa come grandes quantidades de alimento em um curto período de tempo, mesmo que não esteja com fome. Na publicação, que foi acompanhada de um vídeo com momentos de Bruna Griphao vivenciando o transtorno alimentar no BBB, a nutricionista Dani Borges explicou o assunto.

"A compulsão alimentar, na maioria das vezes, pode estar atrelada ao excesso de cuidado com a forma física e às dietas muito restritivas para se alcançar o tão sonhado tanquinho e corpo sarado. É muito comum, na nossa realidade, ver meninas e meninos que se cuidam muito, que praticam atividade física e fazem dieta, desenvolverem em algum momento um transtorno alimentar. Geralmente, o transtorno acaba sendo ocasionado através de algum gatilho emocional", afirmou a especialista sobre a compulsão alimentar de Bruna Griphao .

"No caso da Bruna, por estar em constante estresse psicológico e ansiedade, a compulsão alimentar veio à tona, e isso, possivelmente, pode ter causa relacionada a dietas muito restritivas. Infelizmente, esse é um assunto que ainda é pouco abordado e, por isso, as pessoas podem não considerar a real seriedade do problema; porém, é um assunto sério e requer atenção e empatia pela pessoa que está passando por esse momento", adicionou sobre a participante do BBB 23.

Leia também: Por que Key e Gustavo do BBB 23 terminaram? Entenda motivo do fim da relação do casal

Bruna Griphao, que já falou no BBB sobre sua condição, protagonizou alguns momentos de compulsão alimentar e insegurança no reality: "Eu estou comendo que nem uma louca, não consigo parar". No vídeo publicado em suas redes sociais, falas da sister exemplificaram como o transtorno pode afetar a maneira como ela se enxerga: "Eu não quero tomar banho, não quero colocar biquíni. Eu não quero ficar de biquíni, é essa a situação. Acho que é isso que está mexendo com a minha cabeça, nada cabe em mim".