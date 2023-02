Síndrome de Tourette: entenda o diagnóstico de transtorno de Cara de Sapato do BBB 23

Cara de Sapato, do BBB, foi diagnosticado com Síndrome de Tourette aos sete anos

No BBB23, Antônio Carlos (32), mais conhecido como Cara de Sapato, revelou no programa que foi diagnosticado com a Síndrome de Tourette aos sete anos. A condição crônica é um distúrbio do sistema nervoso que provoca tiques motores ou vocais. O lutador de MMA, que já demonstrou alguns efeitos do transtorno no programa, como crises de ansiedade e tiques no rosto, faz acompanhamento psicológico fora do programa.

"Eu tenho os tiques da Síndrome de Tourette desde os 7 anos de idade. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida como adulto, enxergo que veio da minha infância", revelou o brother. "Faço terapia desde moleque. Desde moleque eu tenho tique, eu era muito hiperativo. Então meu pai e minha mãe sempre me levaram", complementou.

A Síndrome de Tourette, que normalmente aparece quando os afetados ainda são crianças, é caracterizada por tiques motores e vocais. Na maioria dos casos, eles vão suavizando conforme a pessoa entra na fase adulta, podendo até sumir completamente. A condição, apesar de não ter cura, pode ser tratada com orientação ou acompanhamento psicológico caso afete a vida social , como explicou o irmão do lutador, Mário Figueiredo.

“Os sintomas dessa síndrome vão amenizando no decorrer da vida adulta. Aqui fora, o Sapato faz acompanhamento com psicólogos e especialistas há muitos anos. A disciplina que ele tem com o esporte e estar com a cabeça sempre ocupada com outras atividades ajudam muito”, afirmou Mário em entrevista para o portal Metrópoles.

Ele também revelou que o irmão começou a desenvolver crises de ansiedade logo após receber o diagnóstico, quando ainda era pequeno. No reality, Cara de Sapato já demonstrou algumas crises durante a madrugada e já foi questionado por seu colegas de casa sobre os tiques. Outros famosos que também foram diagnosticados com a Síndrome de Tourette são os cantores Lewis Capaldi (26) e Billie Eilish (21).