BBB 23: Marvvila faz apelo inusitado à família: “Alguém paga minha conta?”

Marvvila se desesperou ao notar que esqueceu de pagar conta antes de entrar no BBB 23

Confinada no BBB 23, Marvvila (23) surpreendeu o público com um pedido inesperado na manhã desta terça-feira, 07. Durante o Raio-X, a cantora mostrou que é ‘gente como a gente’ ao revelar que esqueceu de pagar sua conta de celular antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil e fazer um apelo para que alguém da família ou um amigo pagasse a conta.

Além de desejar um bom dia e falar sobre sua estratégia de jogo: “Não sou perfeita, mas estou muito feliz de estar aprendendo aqui dentro e sendo sincera com meus sentimentos.”, falou com felicidade e logo em seguida iniciou o pedido inesperado: “Família, amigos, por favor, esqueci de pagar minha conta do meu celular”, confessou, “Alguém paga para mim a conta, em nome de Jesus!", disse enquanto dava risada da situação.

Mais tarde, ao sair da confessionário, ela comentou com Sarah (25) e Gabriel (23) que estava com medo de perder sua linha telefônica por conta do deslize. A equipe de assessoria publicou o vídeo com o pedido de Marvvila, mas não revelou se a conta foi paga. Na internet, os fãs do reality se identificaram: “Eu se fosse pro BBB seria nesse nível”, brincou um admirador. “Algo que aconteceria comigo fácil”, disse outro.

Marvvila choca brothers ao exibir dedo extra

Na noite da última segunda-feira, 06, Marvvila também fez uma revelação inusitada. A cantora contou que tem um dedo a mais, uma condição chamada polidactilia: "Eu nasci assim. Vamos lá. Meu avô, minha mãe, os filhos da minha mãe, a irmã da minha mãe, os sete filhos da irmã da minha mãe, meus primos, os filhos do meu primo. Genética fortíssima.”, contou.

Marvvila também desabafou sobre o assunto, chegando a pensar em remover o dedo extra, antes de entrar no BBB 23: “Eu morro de vergonha. Em cima da hora eu mandei mensagem pra dermatologista e falei: tem como arrancar esse dedinho? Ai ela: arranco. Só que não deu tempo passou assim e eu já tava aqui.”, disse.