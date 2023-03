BBB 23: Larissa e Domitila têm discussão após volta de sister: ''Não vem de indireta''

Após comentário com cutucada, Larissa e Domitila discutem e sister dispara que não está de férias

Desde sua volta ao BBB 23 após a Casa do Reencontro, Larissa tem falado bastante de Domitila e acabou se desentendendo com a miss na manhã desta sexta-feira, 24, na sala depois de fazerem o queridômetro.

A professora de Educação Física jogou uma cutucada para os brothers ao declarar que "acabou as férias". Domitila então não gostou e as duas começaram uma pequena discussão.

"Não vem de indireta, é chato", falou Larissa. A ativista então disparou: "Mas foi direta". "Perfeito, depois a gente conversa", comentou a professora.

"E aproveito a oportunidade para falar se o interesse for de conversar, estamos aí para isso", declarou Domitila. Larissa então disparou: "Não vem de indireta [...] aqui ninguém ta de férias, de ficar de branco, não to nessa vibe".

Em seguida a ex-eliminada opinou que se falava que o jogo estava com muito amor, só coração no queridômetro, e que entrou para mudar isso. "Ontem aqui, todo mundo falou, parecia férias, e é só isso movimentar o jogo", falou.

++ BBB 23: Confiante, Larissa diz para sisters não se preocuparem com paredão: ''Tranquilo''

Veja a discussão de Larissa e Domitila:

Indignada, Larissa detona sister e invoca com ela: ''É maldosa''

Parece que Larissa ainda não digeriu certas coisas que ouviu e viu fora do BBB 23. De volta à casa mais vigiada do Brasil após a repescagem, a sister se mostrou bem incomodada com Domitila. Inclusive, ela falou mais uma vez sobre o episódio da miss no Quarto Branco com Fred Desimpedidos falando da professora aproveitar a vida no direct de sua rede social.

Após expor as falas que não gostou para todos os brothers na casa, Larissa resgatou mais uma vez o assunto no Quarto Deserto com Bruna Griphao, sua aliada no jogo.

"A Domitila é maldosa em várias falas dela. Ela tem muita qualidade, muita coisa que admiro nela, mas ela maldade em várias falas. Isso não tira. Mudou alguma coisa desde domingo, pra ter ficado tão acirrado ela e Fred. Fred já sabia que ele sairia se batesse no Paredão", comentou ela.

As sisters então especularam que o jantar após o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 20, pode ter influenciado no resultado do paredão que eliminou Fred.

"O Brasil não tá vendo nada de perseguição, nem se estressem, de estar indo para vários Paredões. Isso fortalece a pessoa, obviamente, até porque porque as pessoas esquecem das coisas que a pessoa falou", disse a professora de Educação Física. "Ela me dá preguiça quando ela faz essas coisas", apontou Bruna.

Em outro momento, Larissa especulou que, apesar dela ter muita torcida não ficará quieta em relação a Domtiila. "Eu sei que ela tem muita torcida. Eu poderia ter até medo e vou fingir que não é nada, mas não seria eu. Acho injusto. Tantas pessoas passaram coisas aqui que foram super julgadas e não foi nenhuma vez. Não foi só uma vez, uma, duas, três. No mínimo, umas quatro falas, falas sempre machistas. Não sei o que ela queria dizer de mim. Tudo nesse nível. Acho que não é legal isso, mas acho que preciso rever essas coisas", comentou a sister.

"Imagina se sou eu falando uma coisa dessa dela?", falou a professora. Ela continuou: "Ela querer dizer que isso foi de empoderamento meu. Mentira, não foi porque eu vi os vídeos".