BBB23: Bruna tenta passar recado para Larissa através do grito

Bruna Griphao tenta gritar mensagem para Larissa Santos que está na Casa do Reencontro do BBB 23

Nesta quinta-feira, 23, a atriz Bruna Griphao tentou mandar um recado para a professora de educação física Larissa Santos de forma inusitada! Usando todas as forças de seu pulmão, a famosa gritou para chamar a atenção da ex-sister que está na Casa do Reencontro, esperando pela repescagem do Big Brother Brasil 23.

Gritando no meio do jardim da casa mais vigiada do país, Bruna tentou de toda forma que sua ex-aliada ouvisse ela. “Eu te amo”, gritou a atriz, que acabou não conseguindo fazer com que sua mensagem de carinho chegasse aos ouvidos da personal trainer.

Bruna foi a primeira pessoa a descobrir que os eliminados do reality estavam juntos em uma casa ao lado da principal. Ao usar um card do Quarto do Líder, ela e Amanda Meirelles usaram a função de espiar, mas a produção acabou se confundindo e colocando uma câmera da Casa do Reencontro.

A BRUNA CHAMANDO A LARISSA JURO pic.twitter.com/VV6DevY2M9 — ray (@i4kmoes) March 23, 2023

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.