BBB 23: Confiante, Larissa diz para sisters não se preocuparem com paredão: ''Tranquilo''

De volta ao BBB 23, Larissa diz para sisters do Quarto Deserto não se preocuparem com o paredão por terem muita torcida fora da casa

Recém-chegada da Casa do Reencontro, Larissa encorajou as sisters do Quarto Deserto alegando que não precisam se preocupar com o paredão por terem muita torcida fora do reality.

Após fazer revelações sobre o que viu de outros brothers fora da casa, a ex-eliminada do BBB 23 comentou com Amanda, Bruna Griphao e Aline Wirley que elas têm grande chance de permanecerem na disputa por terem muitas pessoas torcendo por elas.

"Mas cara tu tem muita torcida, dá tranquilo de passarmos por essa ainda mais se ser estratégica nas pessoas que colocar junto", comentou Larissa sobre a situação que acredita que estão no jogo.

A sister ainda apontou Amanda como uma boa para o paredão. "Ficaria muito confortável pra nós se a Amanda fosse com dois deles, não que eu queira, a Bruna já creio que tenha muita chance pra ficar", opinou a professora de Educação Física.

Veja a conversa de Larissa com as sisters:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

De volta, Larissa comanda estratégia no Quarto Deserto

De volta ao BBB 23 após a repescagem, Larissa retornou com informações de fora da casa e compartilhou com suas aliadas o que pensa que devem fazer no jogo para agradar ao público do reality.

A professora de Educação Física então apontou que acredita que a líder Sarah Aline colocará Bruna Griphao no paredão e por isso, ela comentou quem devem votar para a berlinda.

"Tem que fazer Paredões estratégicos, de três pessoas que não estão jogando tanto. Obviamente a gente não vai conseguir fazer agora. O problema é que eles estão em maioria", disse Larissa. "Problema é que estão em maioria, e a Sarah tem o Líder", explicou Aline Wirley. Amanda então falou sobre uma possível dinâmica. "Mas o Contragolpe", disse a médica.

Larissa então falou que precisam contar com o apoio dos fãs. "Aí é só a torcida da gente, porque aí vai sempre um daqui do quarto. Vou dar exemplo de um Paredão: Gabriel, Marvvila e Sarah. Três pessoas que jogam, mas são pessoas que não movimentaram tanto o jogo", disse ela.